Большую часть ассортимента производят европейские производители

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Под собственной маркой De luxe Foods & Goods Selected сеть "АТБ" продает макароны из твердых сортов пшеницы, оливковое масло, маслины, консервы, чай и тому подобное. Это премиальная линейка для гурманов.

По словам компании, товары ее собственных марок производят предприятия-партнеры по контракту с сетью, а качество контролируют на всех этапах производства. Сеть сотрудничала более чем со 140 предприятиями.

Под одной маркой АТБ продает бакалею и готовые консервированные блюда

Например, оливковое масло Extra Virgin "АТБ" предлагает из Испании в стеклянных бутылках по 250 мл, а из Греции – по 250 мл и 500 мл. Зеленые оливки без косточек из Испании продают в банках по 400 г.

В линейке есть масло Extra Virgin из двух европейских стран

В бакалейную линейку также входят паста из Италии, маслины и оливковое масло из Испании, тунец и рис из Таиланда и т. д. И хотя большинство товаров под этим брендом производят за границей, в ассортименте есть продукция и из Украины.

Ассортимент бакалеи включает продукты для завтраков и гарниров

Рыбную часть ассортимента дополняют консервы из Исландии

Как сообщал "Телеграф", товары марки "Своя Лінія" для "АТБ" производят разные предприятия, в частности завод Kernel, комбинат "Приднепровский" и компания "Галичина". Сеть объясняет доступные цены прямым сотрудничеством с производителями и проверяет продукцию перед поступлением на полки.