До 12 часов без света: какие графики действуют сегодня по регионам
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Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в четверг, 26 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 0,5 до 3,5 очередей, сообщает "Укрэнерго".
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Киев
Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Узнать график стабилизационных отключений можно через чат-бот Viber или Telegram.
Винницкая область
Волынская область
Днепропетровская область
Житомирская область
Закарпатская область
Запорожская область
Ивано-Франковская область
Киевская область
Кировоградская область
Львовская область
Николаевская область
Одесская область
Полтавская область
Ровенская область
Сумская область
Тернопольская область
Просмотреть актуальный график и узнать, какой подчерк принадлежит адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
Харьковская область
Хмельницкая область
Черкасская область
Черновицкая область
Черниговская область
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.