Что известно об особняке со скандальным шлейфом и почему его выставили на продажу именно сейчас

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока простые украинцы по гривне закрывают банки на дроны для фронта, а Киев берет кредиты в госбанках, чтобы докупить генераторы на зиму, в элитном поселке Козин (историческая местность Конча-Заспа) выставили на продажу или в аренду "скромный" домик. Купить резиденцию предлагают за 5 млн долл., а пожить там месяц стоит 25 тыс. долл. – столько рядовой украинец зарабатывает за несколько лет.

"Телеграф" выяснил, что избавиться от особняка более чем на тысячу "квадратов" пытается Валерий Мищенко, которого называют теневым игроком столичных рынков земли и строительства. При этом за недвижимостью тянется скандальный шлейф со времен Азарова. Детальнее – читайте в материале.

Недвижимость на миллионы: что предлагают в Козине

На портале DIM.RIA трехэтажная кирпичная резиденция на 21-м километре Столичного шоссе в Козине (закрытый коттеджный городок "Южный") выставлена сразу в двух форматах – оба объявления появились в один день, 20 октября. В частности, особняк можно приобрести за 5 млн долларов (6145 долларов за "квадрат") или 227,2 млн грн без комиссии.

Объявление на портале DIM.RIA

Если такой суммы, которая хватит на строительство с нуля большого противорадиационного укрытия для столичной школы или покупки до 15 тыс. боевых FPV-дронов, сразу нет, то есть вариант аренды. В месяц такое удовольствие обойдется в 25 тыс. долларов или 1,1 млн грн плюс отдельно придется выложить 50% комиссии риелтору (это еще 568,1 тыс. грн разово). В объявлении отмечено, что "торг возможен".

Что же предлагают за такие сумасшедшие деньги? Главная "изюминка" лота – 40 соток частной земли среди соснового бора. В то же время само здание внутри – это классический "тяжелый люкс" начала нулевых. Хотя в объявлении о продаже указано "построено в 2025 году" (типичная хитрость риелторов, которые могут указывать год последнего ремонта вместо реального возраста здания), архитектура и убранство выдают эпоху 2000-х. В комнатах очень много массивного натурального дерева (деревянные панели, лестницы, двери, тяжелые мебельные гарнитуры), мрамора и классического текстиля, что заметно контрастирует с современным минимализмом.

Интерьер. Фото DIM.RIA

Всего в доме, кроме стандартных помещений вроде кухни (имеет площадь в 50 кв. м — как двухкомнатная хрущевка) и восьми спален с санузлами и кабинетом, есть собственный SPA-комплекс с крытым бассейном (более 90 кв. м), джакузи, сауной, баней, прачечной и помещениями для персонала, а еще лифтом и комнатой-сейфом.

SPA-комплекс. Фото DIM.RIA

Вдобавок особняк дополнен террасой почти на 129 кв. м, на территории расположены беседка, летняя кухня, зона барбекю, погреб и даже небольшой огород. На случай блэкаутов есть генератор на 30 кВт, инверторы, газовое и электрическое отопление, скважина, поэтому, очевидно, в графе о коммунальных платежах для арендаторов риелтор скромно вписал "1 грн зимой и летом".

По соседству с Азаровым: кому на самом деле принадлежит имение

Ключевой вопрос, чей бюджет пополнят миллионы гривен от сделки. Ответ "Телеграф" нашел в Госреестре прав на недвижимое имущество. По его данным, единоличным владельцем трехэтажной резиденции на Столичном шоссе является 74-летний непубличный столичный девелопер и владелец земли Валерий Мищенко.

Документы из реестра позволяют проследить, как формировался именно этот объект и как его готовили к нынешней продаже. Участок под этим особняком (кадастровый номер 8000000000:90:361:0138, площадь — 26,06 сотки) был выведен в частную собственность еще во времена мэра Александра Омельченко — на основании государственного акта, выданного 29 декабря 2005 года (и, судя по дальнейшим записям в реестре про отсутствие договоров купли-продажи и возвращения земли по отмененной дарственной, приватизировал его, вероятно, сам Мищенко). Территориально он является частью закрытого коттеджного городка "Южный" на 21-м километре Столичного шоссе и находится в его лесной части в общем периметре.

Участок на карте

Всю эту территорию площадью 11,9 га ранее занимала государственная база отдыха Кабмина, которую в 2004 году руководитель Государственного управления делами Игорь Бакай продал кооператорам за символические 33 тыс. грн, а в октябре 2007-го Киевсовет Леонида Черновецкого со скандалом окончательно раздал землю в частную собственность. Впоследствии там выросли имения семьи беглого премьера Николая Азарова и его окружения (в частности экс-министра финансов Федора Ярошенко и экс-нардепа Григория Смитюха).

Кстати, о том, что Мищенко здесь далеко не случайный сосед, свидетельствуют данные системы YouControl: еще с 2001 года он входит в круг крупнейших соучредителей самого Коллектива застройщиков "Южный" с долей почти 10% (вклад в уставный фонд — 1,95 млн грн) рядом с сыном экс-премьера Алексеем Азаровым и семьей Сергея Таруты. А то, что сама резиденция Мищенко существовала на этом участке явно раньше указанного риелторами 2025 года, подтверждает архивный репортаж Украинской правды за июнь 2010 года. Тогда дом бизнесмена уже фигурировал как одна из лесных усадеб "Южного" по соседству с краснокирпичным комплексом Азарова (который, в отличие от усадьбы Мищенко, занимал единственный береговой надел с выходом к озеру Конча).

Фото из архивного репортажа Украинской правды за июнь 2010 года.

Семейные ротации и регистрация дворца. В марте 2020 года Валерий Мищенко передал этот участок по договору дарения, однако 21 октября 2021 года стороны официально разорвали дарственную – и земля вернулась в прямую собственность бизнесмена (что и указывает на то, что он владел им с самого начала согласно госакту 2005 года).

Сведения о праве собственности на земельный участок

А уже 13 января 2023 года частный нотариус зарегистрировал за бизнесменом право собственности на сам жилой дом усадебного типа площадью 1181 кв. м (жилая – 487,7 кв. м).

Сведения о праве собственности на жилой дом усадебного типа

Подготовка к большим торгам в 2026-м. Как свидетельствует выписка из реестра, в феврале 2026 года на дом изготовили свежий технический паспорт и справку о показателях объекта недвижимости, а в графах об ипотеках, арестах или обременениях сейчас чисто – то есть объект полностью подготовили к быстрому выводу в кэш.

Земля Медведчука, миллиарды Подольского моста и штурм на Печерске

Несмотря на огромное состояние, 74-летний Валерий Мищенко годами пытался оставаться в тени. По данным аналитической системы YouControl , он возглавляет финансово-промышленную "Группу семьи Валерия Мищенко", объединяющую несколько структур в сферах девелопмента, строительства, права, медиа и ресторанного бизнеса.

Группа семьи Валерия Мищенко. Данные YouControl

Кроме недвижимости на Столичном шоссе, 10, лично на бизнесмена в госреестре записаны еще три имения в районе Конча-Заспы и Козина, три соседних дома возле Днепра в Вишенках, усадьба рядом с ботсадом на Печерске и даже трехкомнатная квартира на улице Банковой, 3 – в считанных метрах от Офиса президента.

Однако в хрониках громких расследований и судебных реестрах фамилия Мищенко всплывает из-за значительно более резонансных историй:

"Недоарестованные" 40 гектаров Медведчука на Осокорках. В сентябре 2023 года расследователи Bihus.Info выяснили, что Валерий Мищенко и его партнеры получили контроль над компаниями ("Осокорки-7", "Орест", "Академ-Клуб"), арендующими более 40 гектаров прибрежной земли на киевских Осокорках. Ранее эти фирмы контролировались кипрской структурой Pilawer Limited с орбиты госизменника Виктора Медведчука и его соратника Тараса Козака. Летом 2022 года суд наложил арест на их активы, однако следователи и прокуроры "забыли" своевременно внести решение в реестр – этим воспользовались, чтобы через подставных лиц переписать доли на Мищенко и его окружение.

Скандал "Укрбуд". Средства массовой информации неоднократно фиксировали тесное бизнес-соседство Мищенко с орбитой Офиса президента. В частности, бизнес-партнер Валерия Мищенко по компании "Кий-Плаза" Людмила Мищенко стала совладелицей ООО "Дейринг Капитал" вместе таинственными основателями, которых медиа называли близкими к Офису: именно на эту структуру переписали лакомую недвижимость государственной корпорации "Укрбуд".

Миллиарды на Подольском мосту и громкое банкротство 2026 года. Осенью 2020 года Мищенко стал совладельцем (45%) скандальной компании "Эко-Буд-Трейд" – генподрядчика строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве, освоившего более 7 млрд грн бюджетных средств. До появления Мищенко эту фирму, оформленную на номинального владельца Максима Половко, журналисты связывали с орбитой столичного "смотрящего" Дениса Комарницкого (фигуранта громкого дела НАБУ "Чистый город").

Предприятие фигурирует в уголовных делах о хищениях из бюджета в особо крупных размерах (в раках следствия суд арестовывал его имущество на 150 млн грн). А 12 марта 2026 года Хозяйственный суд Киева признал "Эко-Буд-Трейд" банкротом и открыл ликвидационную процедуру – общий долг компании перед кредиторами превысил 3 млрд грн (в том числе 1,47 млрд грн неуплаченных налогов).

ООО "Эко-Буд-Трейд" признано банкротом. Входит в "Группу семьи Валерия Мищенко"

Штурм особняка на Печерских холмах. В сентябре 2026 года имя Мищенко снова оказалось в центре скандала – журналисты зафиксировали его участие в попытке силового захвата особняка на Печерске, а именно в переулке Казатинском, 14. Этому событию предшествовал долгий судебный спор между первичным владельцем имения предпринимателем Вячеславом Мойсой и бывшим чиновником времен президентства Януковича – Владимиром Сиротиным, который в 2019 году по доверенности, но вопреки воле владельца, продал дом через посредника своей матери.

После того как в апреле 2026 года Киевский апелляционный суд постановил вернуть недвижимость Мойсе, на объект и наведались неизвестные в балаклавах. Компанию им составил Мищенко якобы как сопровождение сотрудников юркомпании "Минк и партнеры" (он ее совладелец), которые отстаивали интересы Мойсы в судах и якобы уже успели оформить право собственности и сдать дом в аренду.

Дело в ВАКС и российский след. Названия компаний с бизнес-орбиты Мищенко фигурируют в исках Минюста в Высшем антикоррупционном суде относительно взыскания активов подсанкционных лиц в доход государства (в частности, по делу № 991/4643/26 очередные заседания назначены на ноябрь-декабрь 2026 года). Кроме того, в аналитических досье YouControl Валерий Мищенко зафиксирован среди учредителей российских фирм "Лазурная бухта" и "Изумрудный огород" в реестре РФ.

Так что объявление о продаже резиденции за 5 млн долларов выглядит вполне логичным шагом: на фоне многомиллиардного банкротства мостостроительного подрядчика, свежих уголовных скандалов в центре Киева и исков в ВАКС девелопер, похоже, пытается как можно быстрее конвертировать в наличность один из своих самых дорогих загородных активов — пока в реестре напротив него еще не появилась отметка о судебном аресте.