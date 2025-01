Младший сержант ВСУ в отставке, бывший командир саперного отделения, прокомментировал новость о закупке на 200 млн евро мин времен Второй мировой войны

Ну, понеслась.

Вчера на сайте "Эспресо" появилась статья Сергея Згурца о контрактовании Агентством оборонных закупок по согласованию с Министерством обороны крупной партии американских противотанковых мин М6А2 более чем на €200 млн.

При общей нехватке противотанковых мин в Силах обороны есть кое-что, на что стоит обратить внимание, кроме потраченной суммы:

1. Эти мины очень, ОЧЕНЬ старые. Они начали выпускаться еще во время Второй мировой и перестали выпускаться в 60-х.

2. Эти мины, как правило, поставлялись союзникам США в страны с влажным жарким климатом, что соответственно создает риски при ненадлежащем хранении.

3. До сих пор нет (и это отмечено в статье) единого мнения ученых, сколько лет вообще тротил сохраняет свои свойства.

4. Эти мины уже использовались в Украине в относительно незначительных количествах, но неизвестно о количестве отказов в использовании и проценте брака.

Пока что для меня лично как бывшего командира саперного отделения выглядит так, что мы можем закупать эти конкретные мины только в том случае, если все остальные противотанковые мины в мире закончились. Потому что и возраст, и меньшее, чем в стандартной советской ТМ-62, количество тротила, и риски от ненадлежащего хранения – все это есть.

Следите за новостями, потому что, если они заключаются в том, что ничего лучше мин времен Второй мировой в мире уже не осталось, то это означает, что в ближайшее время нам придется формировать бригады арбалетчиков и проводить тендер на катапульты. А если осталось, но мы их почему-то не видим, то разберемся в том, кто внезапно ослеп и наша кавалерия кого-то затопчет.

Понеслось, короче говоря. Go, go, go!

Источник: Facebook-страница Юрия Гудыменко