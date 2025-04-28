Что привело к крупнейшему блекауту в Европе: Украина уже предложила помощь

По предварительным подсчетам потеряно 10 ГВт мощностей

На восстановление электроснабжения в Испании, которая осталась без света среди ряда стран Европы, может уйти до 10 часов. Украина уже предложила свою помощь.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, Киев готов помочь Европе, по предварительным подсчетам потерявшей более 10 ГВт мощностей. Такое отключение называют самым масштабным в новейшей истории ЕС.

"Украина готова способствовать восстановлению стабильной работы энергетических сетей наших партнеров и союзников в Европе. Мы готовы поделиться знаниями и опытом, в том числе полученными в ходе систематических российских атак на энергетическую инфраструктуру", — написал глава Минэнерго Герман Галущенко.

Коснутся ли блекауты в Европе Украины

По словам специалистов, передает РБК-Украина, масштабные отключения не должны затронуть Украину. Ведь наша страна не импортирует электроэнергию от стран, где исчез свет, в частности Испании, Португалии, Андорры.

"Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию – это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт", – отметил собеседник.

Что известно о блекаутах в Европе

Днем 28 апреля в Испании, в некоторых районах Португалии и Франции произошло масштабное отключение электроэнергии. В результате чего остановились поезда, авиарейсы и не работала мобильная связь и светофоры.

Financial Times назвал это и отключение самыми масштабными в истории, ведь исчезло более 10 ГВт мощностей. Одной из причин отключений в Европе называют кибератаку, однако это официально не подтверждали.

В то же время в Португалии объясняют отключение света редким атмосферным явлением. Оператор энергосистемы REN говорит, что из-за экстремальных температурных колебаний в Испании возникли "аномальные колебания" в высоковольтных линиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине произошел масштабный сбой. Были проблемы с карточками, терминалами, "Новой почтой", "Дієй" и не только.