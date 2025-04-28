В 4 раза больше, чем у мэров: журналисты раскрыли зарплаты назначенных руководителей администраций Донбасса

Журналисты заметили интересную деталь в зарплатах руководителей военных администраций Донецкой области. Оказалось, что заработная плата назначенных центральными властями начальников ВА в среднем в 4—5 раз выше, чем у избранных жителями городов мэров, в том числе тех, которые впоследствии стали начальниками ВА.

Соответствующую инфографику подготовило "Вільне Радіо" .

К примеру, основной претендент на руководящий пост в Мариупольской военной администрации Игорь Бойко получает зарплату почти в 4 раза больше, чем у действующего избранного мэра Вадима Бойченко.

Зарплаты должностных лиц Донецкой ОВА составляют от 110 000 до 140 000 грн в месяц. В то время как зарплата мэра крупнейшего города региона Мариуполя составляет всего 31 тысячу.

Самыми дешёвыми для бюджета в пересчете на одного жителя оказались руководители громад, которые имеют наибольшее население. Так, около гривны или меньше в месяц платят руководителям таких громад: Мариупольскую; Славянской; Константиновской; Краматорской; Дружковской; Угледарской; Покровской.

Отметим, что неоднократно необоснованно высокие зарплаты чиновников из оккупированных и прифронтовых громад вызывали волну возмущения украинцев.