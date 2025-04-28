Старый костюм Зеленского изжил себя: специалист по этикету назвала причину

Однако время классического костюма еще не пришло

Костюм президента Украины Владимира Зеленского изменился не в связи со смертью Папы Франциска. Работа над новым образом украинского лидера велась уже давно, поскольку старый – изжил себя.

Об этом рассказала специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина. Также она отметила интересные моменты, касающиеся рассадки гостей.

"Когда в декабре 2024 года появились первые публичные недовольства по поводу "костюма" Владимира Зеленского, мы с Екатериной Возиановой (автор брендов Indposhiv и Heroism – ред.) взялись поразмышлять, каким должен быть новый образ украинского президента", – говорится в публикации.

Чаплыгина отметила, что президент Украины не может надеть традиционный деловой костюм до завершения войны. Между тем привычный "полевой" образ уже изжил себя, как изжили себя те месседжи, которые он транслировал. По ее мнению, это должен быть "что-то, что костюм, но не костюм, и военное, но не форма".

Специалист по этикету добавила, что новый образ Зеленского должен был появиться тогда, когда власть готова транслировать украинцам месседжи о переговорах.

"Все, что напоминает костюм, а не удобную для физических задач одежду, говорит о готовности перейти из окопа в кабинет. А узнаваемые военные детали — о том, что это не деловые переговоры в мирные времена, а переговоры о мире в условиях продолжения войны", – написала Чаплыгина.

Она поясняет, что на прощании с Папой Франциском Владимир Зеленский появился в вариации кителя с узнаваемыми военными деталями, которыми выступили фигурные клапаны на карманах с расположением, характерным для форм.

По словам одного из основателей Ukrainian Fashion Week Александра Соколовского, новый образ президента создан Виктором Анисимовым, украинским дизайнером, специализирующимся главным образом на мужской моде. В той же публикации Соколовский дал понять, что дальнейшая линейка уже разработана.

Исходя из этого Анна предположила, что новый образ Зеленского разрабатывали все-таки "под новые месседжи и много раньше, а не исключительно под прощание с Папой Римским". Она подчеркнула, что "отшить за четыре дня в нужном цвете" при желании можно, но не разработать "всю идею на долгую дистанцию".

Также специалист по этикету рассказала некоторые подробности о рассадке гостей, в связи с тем, что Ватикан нарушил протокол, чтобы посадить президента Украины Владимира Зеленского с супругой в первый ряд на похоронах Папы Римского.

"Добавлю интересное, что вы точно слышали, но могли не догадываться, что это о рассадке и соответственно о близости отношений и степени важности людей. "Не один пуд соли съели" означало, что люди очень близкие, многое прошли вместе. Выражение из тех времен, когда соль была дорогой, подавалась только тем, кто ближе всего к хозяину пира, а ближе всего сажали самых важных. "Не солоно хлебавши" означало, что человек сидел в самом конце стола, куда соль не доходила, степень важности, относительная, ниже", – пояснила Чаплыгина.

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