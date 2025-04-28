"Если Россия действительно хочет..." В Украине официально ответили, готовы ли пойти на "новое перемирие" Путина

Перемирие должно быть настоящим, а не для парада

В Украине уже отреагировали на предложенное Россией так называемое "перемирие", приуроченное к их празднику 9 мая. Киев не понимает, почему нужно тянуть почти неделю, чтобы остановить огонь.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он предложил остановить огонь прямо сейчас без привязки к "празднику".

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая?" — говорится в сообщении главы Министерства иностранных дел (МИД).

Сибига отмечает, что Кремль может остановить огонь уже сейчас и не на 2-3 дня, а гораздо дольше – на 30 дней. Но не для того, чтобы лучше подготовить армию к новой волне наступления, а чтобы по-настоящему приблизить мир.

"Чтобы это было реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать длительное, надежное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем", — добавил министр.

Напомним, что Россия уже "вводила Пасхальное перемирие", в "несоблюдении" которого обвиняла Украину. Тогда Киев предлагал ввести "режим тишины" не на два дня, а хотя бы на месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле подтвердили свои намерения продолжать убийства гражданских в Украине. Москва не будет останавливать ракетные атаки.