Лгал об армии КНДР не только Кремль

В России не только признают участие армии КНДР в войне с Украиной на официальном уровне, но и благодарят северокорейских военных. И это несмотря на длительные отрицания факта привлечения иностранной армии.

Как пишут росСМИ, глава России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР. Иностранные военные якобы помогли разгромить ВСУ в Курской области.

"Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые бок о бок с российскими бойцами "защищали" нашу Родину как собственную. Они "с честью и доблестью исполнили свой долг", покрыв себя славой", — сказал Путин.

Примечательно, что только в конце апреля в России официально признали участие армии КНДР в войне против Украины. До этого почти пол года Кремль и его союзники пытались убедить мир, что это неправда.

Так, сначала Путин пытался игнорировать вопросы корреспондентов по поводу северокорейской армии и отвечал завуалированно. Между тем, в КНДР не поддерживали факт "помощи Кремлю", но настаивали, что это "не противоречит международному закону". Все утверждения звучали гипотетически с позиции "Если бы мы это сделали…".

Далее и в ООН прозвучала лживая информация, потому что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что любые данные о перебросе в Россию солдат из КНДР – это "дезинформация". Она якобы направлена на оправдание решений НАТО отправить войска в Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отправке армии КНДР на войну с Украиной "чепухой". Он отрицал эти данные, отметив, что если они окажутся правдой, это будет эскалацией.

И только 26 апреля в России впервые официально признали участие северокорейских солдат в войне против Украины. Там оценили их за "высокий профессионализм". Не заставили себя ждать с подтверждением этой информации и в КНДР. Власти республики обосновали участие в войне против Украины своих военных статьей 4 так называемого "соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин заявил о "победе" россиян на Курщине. Однако Генштаб ВСУ уже опроверг эту информацию.