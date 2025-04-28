Надолго ли Черкассы и область остались без газа после обстрела: в ОВА назвали сроки

Россияне повредили объект критической инфраструктуры

Российские оккупанты днем 28 апреля совершили массовую атаку на Черкассы, из-за чего в городе и ближайших населенных пунктах наблюдаются перебои с газоснабжением. На восстановление стабильной подачи могут уйти "два-три дня".

Об этом изданию "Суспільне" рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его словам, в настоящее время проводится оценка ущерба и подключаются резервные каналы снабжения.

"Уже начали подачу газа именно для города, для общины, а также для еще семи населенных пунктов, которые у нас вокруг Черкасс. Сейчас будет особо обращаться внимание на правильный алгоритм подачи именно газа в квартиры и дома, чтобы не было взрывов", — сказал он.

По его словам, Черкасская область обратилась к соседним, чтобы те выделили команды газовщиков для проведения оперативной проверки газотранспортных сетей. Табурец отметил, что на подключение всех потребителей может уйти "два-три дня".

"Вопрос будет в том, чтобы эти группы специалистов могли зайти в любое жилое помещение, если будет дома хозяин, и правильно подключили", — отметил глава ОВА.

Как сообщалось ранее, ближе к полдню около 25 российских дронов атаковали Черкасскую область. Большая часть их была сбита, но некоторые все же достигли цели. Вследствие обстрела был поврежден объект газотранспортной системы.

Из-за этого местные власти призвали жителей немедленно прекратить пользование газом и перекрыть вентиль.