Игра в "перемирие": эксперт рассказал, что на самом деле скрывается за "инициативой" Путина

Аналитик рассказал о истинных намерениях Кремля

Путин снова предлагает Украине перемирие, на этот раз на три дня. Предыдущий опыт показывает, что во время таких "перемирий" россияне активно готовятся к новым атакам.

Они подвозят боеприпасы, перегруппируют войска и проводят разведку, не прекращая обстрелы. Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, настоящая цель Путина – создать максимально благоприятные условия для начала наступательной кампании 2025 года, запланированной на май. В течение трех дней "перемирия" оккупанты планируют сделать "серую зону" непригодной как буфер между позициями российских и украинских войск.

Коваленко отмечает, что россияне готовят масштабное наступление уже на 11 мая. Для этого они используют три дня перемирия, чтобы безопасно свезти с глубоких тылов и накопить боеприпасы и технику у переднего края. В частности, в тылу уже подготовлено около 5 тысяч мотоциклов для первой волны штурмов.

Эксперт напоминает, что во время предыдущего "Пасхального перемирия" российские войска совершили более 50 штурмовых действий и более 1500 обстрелов украинских позиций. Кроме того, было зафиксировано использование более 900 FPV-дронов.

Военный аналитик считает, что нынешнее трехдневное "перемирие" позволит россиянам утроить эти показатели. Особенно опасно это, учитывая, что все российские группы войск получили четкие указания начать большое летнее наступление именно в мае.

Коваленко также обращает внимание на противоречие между предложением "перемирия" и недавними заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он заявил о пяти условиях для завершения войны с Украиной, из которых может обсуждаться только пункт относительно НАТО. Очевидно, что цель Путина – не подлинное перемирие, а создание условий для продолжения и усиления войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине официально ответили, готовы ли пойти на "новое перемирие" Путина. Украинский министр предлагает остановить огонь прямо сейчас без привязки к "празднику".