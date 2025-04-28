Процесс запущен? Как Трамп добьет Россию и вернет Украине границы 1991 года

Американский лидер преследует свои интересы, но они полностью совпадают с нашими

На четвертом году полномасштабной войны с РФ Украина, несмотря на территориальные и людские потери, несмотря на военно-политическое давление Соединенных Штатов, становится стратегически сильнее. У Киева уже нет такой большой зависимости от Вашингтона, как это было в 2022 году, поэтому он может спокойно воспринимать экономические инициативы президента США Дональда Трампа, направленные против России.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как время работает на Украину.

— Вы должны понимать: своей экономической политикой Трамп добивает Россию. Цена нефти будет падать, потому что они (американцы. — Ред.) запускают большую рецессию по всему миру, которая и бьет по союзникам России — Ирану и Китаю, — говорит политический эксперт.

Однако он отмечает, что это делается не из-за желания помочь Украине. А это вопрос защиты национальных интересов США.

— Поэтому при падении цены на нефть еще неизвестно, что будет в России, причем это в этом году может произойти. И я говорю, что у Украины растут шансы получить границы 1991 года военно-политическим путем в первую очередь. Россияне будут настолько истощены, что не будут иметь ресурсов для поддержки собственной страны, — предположил политолог.

Между тем, Украина производит собственные дальнобойные ракеты, способные бить по портам Российской Федерации, и их будет становиться все больше. После ударов по портам Новороссийска и Усть-Луги экспорт российской нефти упал на 15%. Так что критический момент в экономике РФ нарастает, говорит эксперт.

— При предыдущем президенте США [Джо Байдене] это было невозможно, потому что у него был "зеленый переход" (переход к зеленой экономике, предусматривающий использование возобновляемых источников энергии, внедрение устойчивых производственных систем и уменьшение выбросов СО2. — Ред.) и ему требовалась российская нефть по высоким ценам. Он давал возможности России вести войну до бесконечности. У Трампа такого нет — он отменил все эти зеленые ограничения. Мол, глобальное потепление, зеленая энергетика — это все выдумки демократов, — говорит политолог.

По его словам, у Трампа нет никаких ограничений по производству собственной нефти. И это ключевая проблема для России, поскольку баррель европейской нефти Brent подешевел до 60 долларов, а российская Urals — до 50.

— У них конфликт интересов фундаментальный с Трампом. Они не могут найти общий язык, как бы ни старались. Процесс запущен, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", какие большие козыри имеет Украина.