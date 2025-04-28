Для тех, кто хочет сэкономить на аренде: в Запорожье по дешевке сдают однокомнатную квартиру (фото)

Владелец выставил условие для будущих жильцов

В Хортицком районе Запорожья, на Бабурке, сдается в аренду однокомнатная квартира за символическую плату – всего 500 гривен в месяц. В то же время, владелец выдвигает важное условие – новые жители должны самостоятельно провести минимальные косметические работы.

Объявление опубликовано на одном из сайтов для поиска жилья. Квартира расположена на 8 этаже девятиэтажного дома. Общая площадь квартиры составляет 30 квадратных метров, кухня имеет 8. В квартире присутствует централизованное отопление, санузел является смежным.

По предоставленным фотографиям видно, что квартира находится в крайне изношенном состоянии. Комната выглядит запущенной: стены без обоев с многочисленными следами старой штукатурки и неровностями. Освещение обеспечивает старая лампа советского типа. Пол застелен несколькими коврами, а мебели немного – в наличии старый шкаф, советское кресло и несколько стульев.

Кухня небольшая, украшенная старой плиткой, которая в некоторых местах потрескалась или отпала. Есть старая газовая плита, маленькая мойка и несколько полочек на стенах. Стол покрыт потертой клеенкой, а над ним протянута веревка для сушки вещей.

Состояние санузла еще хуже, над ванной видны значительные следы плесени на потолке. Ванна сама по себе изношена, рядом стоит старая пластиковая полочка для вещей.

Коридор квартиры имеет обшивку под искусственный кирпич, который во многих местах поврежден или осыпался. Владелец отмечает, что в квартире практически отсутствует бытовая техника и мебель, и поэтому жильцы смогут обустроить жилье по своему усмотрению.

"Идеальное решение для тех, кто хочет сэкономить на аренде и готов собственными силами улучшить условия проживания", – отмечено в объявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харькове выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая нуждается в капитальном ремонте. Несмотря на заброшенное состояние, жилье имеет значительный потенциал для тех, кто готов инвестировать в его восстановление.