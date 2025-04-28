Бобик сдыхает? Почему Трамп выгоден паралич экономики, но не развал России

Мировой кризис должен произвести перезапуск экономики США

Ракетными ударами по ключевым газовым станциям в Уренгое Украина может заморозить Россию в холодное время года, заставив россиян бунтовать против власти. А наложение мировой рецессии на падение цены нефти приведет к параличу экономической системы РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, когда станет понятно будущее российской экономики.

— Будут ли бунтовать россияне, когда поднимутся цены на одежду, на еду? Нет. А если будут мерзнуть? А это совсем другой вопрос, потому что холод ты по-другому воспринимаешь. А сверху идет экономический кризис и все зависит, как будет развиваться рецессия. Мировой экономический кризис уже запущен из-за пошлин, которые вводит Трамп. Это сознательная политика, которая нужна США для перезапуска своей экономики, — говорит политолог.

По его словам, через месяц-два можно будет заметить динамику, как будет проваливаться российская экономика из-за падения цен на нефть. А признаком того, что экономика РФ входит в паралич, станет замораживание вкладов россиян в банках.

— Это будет признаком того, что "Бобик сдох". Я подозреваю, что у американцев статистика российской экономики есть и они прекрасно понимают, что происходит в России. Поэтому логика спасения России, то, что делает Трамп, это не логика именно Трампа. Это конкретная логика Соединенных Штатов в последние 150 лет. Они всегда спасали Россию, – напомнил политический аналитик.

Он напомнил, что предыдущий президент США Джо Байден тоже спасал Россию и давал ей возможность воевать до бесконечности из-за высокой цены на нефть. Однако ее динамика плоха для россиян.

— Американцы хотят спасти Россию, потому что это страшный сон — распад Российской Федерации. Поэтому они готовятся к войне с Китаем. Не торговой, а как военной операции. А страшный сон американцев — это граница с Китаем по Беринговому проливу. Сколько там она километров?

Тарас Загородний добавил, что ресурсы Сибири могут быть бесконтрольно использованы для войны Китая против США. Поэтому Штатам выгодно сохранение России, однако невыгодно Украине.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Трамп добьет Россию и вернет Украине границы 1991 года.