Имеет большие козыри. Политолог объяснил, почему Украина бесит Россию, США и Европу

Киев стал гарантом безопасности американского капитала в России

Наличие у Украины оборонной промышленности раздражает не только врага — россиян, но и нашего партнера — американцев. Поскольку у Украины есть оборонная самостоятельность и субъектность, а потому может сама решать — куда и чем ей бить на территории агрессора.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, кто еще имеет виды на украинскую оборонку.

Политический эксперт напомнил, что год назад администрация Джо Байдена негативно восприняла удары СБУ по территории России и уничтожение нефтеперерабатывающих заводов РФ, поэтому прекратила поставки дальнобойных ракет, пытаясь держать Киев на коротком поводке.

— Это раздражает. Раздражает какая-то там Украина, которая без нашего (США. — Ред.) контроля начинает делать то, что [сама хочет]. А когда у тебя промышленность, ты сам говоришь: "Ну, не давайте". — "Как не давайте?" — "Ну, не давайте, у нас все есть", — говорит политолог.

По его словам, Украина входит в десятку стран, производящих ракеты с дальностью полета в 1000 км. А собственные ракеты с дальностью 2-3-4 тысяч километров имеют еще меньше стран.

— Это, подбешивает Соединенные Штаты Америки. Потому что это — потенциальные конкуренты. Может ли Украина сделать, например, аналоги "Томагавка" для Европы раз в пять дешевле? Может! Подбешивает это американскую промышленность. Но мы не намерены у вас [США] спрашивать, что делать, а что нет, — подчеркнул Тарас Загородний.

По его мнению, у Украины большой козырь, потому что производство и продажа оружия — это всегда большая политика.

— У нас до сих пор идиотская ситуация, когда запрещен экспорт нашим предприятиям ОПК. Мы могли бы зарабатывать на этом (потому что у нас недозагруженные предприятия), привлекать ресурс из-за границы. В первый год минимум 1 млрд долларов на этом можно заработать. Поддерживать производственные циклы у себя, свою науку, инженеров и так далее, — говорит политический эксперт.

Он добавил, что поставки оружия – это всегда способ формирования собственного пула союзников.

— Например, Индия — абсолютно бездонный рынок, который можно активно наполнять своей продукцией, сотрудничать. А когда ты сотрудничаешь, завязываются другие отношения, например с индусами или Пакистаном (у нас давняя история сотрудничества с Пакистаном). Правда, мы поссорились из-за этого с Индией в 1990-е, когда танки им (Исламабаду. — Ред.) продавали, — объясняет политический эксперт.

Он напомнил, что не только страны западной демократии поставляют боеприпасы ВСУ, но и Пакистан активно участвует в этом процессе в надежде на то, что украинская оборонка и технологии тоже помогут Исламабаду.

— И потому россиян выбешивает, что у Украины (украинских ракет. — Ред.) есть возможности до Урала долетать. Это ведь всегда контроль над их воздушным пространством. Украина, фактически, является гарантом безопасности американского капитала на территории России. Но мы должны понимать, что американцев и европейцев это тоже подбешивает. Никто не хочет, чтобы у тебя была развита промышленность и чтобы ты сам управлял процессами. Потому что это способ давления, сила и возможность реализации многих вещей, — подытожил Тарас Задорожный.

Напомним, нардеп Галина Янченко объяснила "Телеграфу", как Украине заработать миллиарды долларов на оружии.