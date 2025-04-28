Был доверенным лицом Ющенко на президентских выборах: где сейчас экс-министр культуры Вячеслав Кириленко
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Кириленко отошел от большой политики
Вячеслав Кириленко — бывший народный депутат, который некоторое время занимал должность вице-премьер-министра и министра культуры. Он работал в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка. После 2019 года он прекратил активно появляться в медиа, как и Ульяна Супрун.
"Телеграф" напомнит, какой была деятельность политика, где он сейчас и чем занимается.
Что известно о Вячеславе Кириленко
Кириленко родился в 1968 году в поселке Полесское Киевской области. Населённый пункт вошел в зону 30-километровой зоны отчуждения, поэтому семья переехала в Киев. Учился на философском факультете университета имени Тараса Шевченко в столице.
Во время учебы Кириленко возглавлял секретариат Украинского студенческого союза. Также он был одним из лидеров студенческой голодовки во время Революции на граните. Поступил в аспирантуру, где занимался научной деятельностью. Вячеслав стал кандидатом философских наук.
Кириленко входил в Народный рух Украины и президиум Центрального провода этой партии. В 1998 году попал в Верховную Раду от Народного Руха Украины. Через год произошел раскол в политической силе: одни поддерживала Вячеслава Чорновила, другие – Геннадия Удовенко, а тех, кого не устраивали эти кандидатуры – Юрия Костенко. Кириленко поддержал последнего и стал его заместителем.
Вячеслав также входил в президиум Общественного комитета "За правду!" и был сопредседателем Коалиции молодежи "Наша Украина". Впоследствии Украинская народная партия (бывшее название — Народный Рух Украины) объединилась с блоком Виктора Ющенко "Наша Украина". Так Вячеславу снова удалось попасть в парламент.
Кириленко принимал участие в Оранжевой революции и был доверенным лицом Виктора Ющенко на выборах президента Украины. Был министром труда и социальной политики Украины в первом правительстве Юлии Тимошенко и вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам в правительстве Юрия Еханурова. На этой должности Кириленко издал постановление "Некоторые вопросы порядка распространения и демонстрации фильмов". Оно предполагало, что студии должны озвучивать и дублировать фильмы на украинском языке.
В 2006 году Вячеслав снова попал в Раду от блока "Наша Украина" и возглавлял одноименную фракцию. В 2009 году он стал лидером общественного движения "За Украину!", а впоследствии — и одноименной фракции. Являлся инициатором законопроекта о национальном культурном продукте, а также предлагал рассмотреть отставку тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.
В 2012 году Кириленко стал нардепом от "Батькивщины". Параллельно возглавлял Комитет Верховной Рады по культуре и духовности. Впоследствии принял участие в Евромайдане, описывая первые дни так: "28-29 ноября это решающие дни. Будет много людей — никакая власть никого не проконтролирует, даже тех, кого она считает что уже контролирует. Я сторонник оптимистического развития событий. Я вижу, что студенчество поднимается. Ректоры, которые препятствуют студентам Конституции, это подсудное дело".
В 2014 году сначала был нардепом от Народного фронта, а впоследствии получил должность вице-премьер-министра — министра культуры в правительстве Арсения Яценюка. На этой должности подписал соглашение о присоединении Украины к программе ЕС "Креативная Европа", разрабатывал закон "об охране недвижимого культурного наследия", финансировал художественные мероприятия в поддержку воинов АТО.
Однако критику получил закон политика о переводе на контракт работников художественных учреждений. Речь шла о том, что это противоречит Конституции Украины и Конвенции Международной организации труда.
В 2016 году в новом правительстве Владимира Гройсмана, Кириленко остался работать вице-премьер-министром, хотя потерял должность министра культуры. Он оставался на этом посту до 2019 года.
Где сейчас Вячеслав Кириленко
Сейчас политик активно ведет страницу в фейсбуке. Там он вспоминает важные для Украины события, поздравляет читателей с государственными и религиозными праздниками, а также анализирует ситуацию в стране и мире.
Сейчас Кириленко работает доцентом кафедры публичного управления, менеджмента инновационной деятельности и совещания в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.
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