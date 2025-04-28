"Этого нельзя допустить никоим образом": дипломат о рисках мирного плана Трампа

Представленное США мирное соглашение нуждается в доработке

На днях СМИ опубликовали так называемый "мирный план" президента США Дональда Трампа, который Вашингтон якобы предлагает Украине, России и Европе для окончания войны. "Телеграф" пообщался с профессиональным дипломатом, послом Украины в Республике Хорватия (2010—2017), а также в Боснии и Герцеговине (2011—2017) Александром Левченко о том, как нужно воспринимать этот план и является ли он реальной возможностью окончить войну.

— Первый и второй пункты американского плана предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией. Но с кем в РФ Киев будет вести переговоры, если у нас законодательно принято, что с Путиным переговоры запрещены? И с кем готова разговаривать Москва, если она не признает полномочия Зеленского.

— Украина очень скептически относиться к выполнению взятых обязательств Россией. Потому и очень скептическое отношение к прямым переговорам с Москвой. Мы все были свидетелями, когда договоренности о прекращении огня на Донбассе в 2015-21 годах нарушались российской стороной, напрямую руководившей сепаратистами, десятки и почти сотню раз. Москва грубо нарушила 200 подписанных украино-российских двусторонних документов и жестоко напала на Украину. Однако, несмотря на это, Киев может изменить свое законодательство, если нужно будет напрямую общаться с Москвой, и это организационно можно будет достаточно быстро сделать. Кремль тоже понимает, что переговоры не будут вестись на уровне Путин—Зеленский, а уполномоченными переговорными группами, поэтому Москве вообще не придется принимать отдельное решение о возможности переговоров с украинским президентом. Между тем, если дело дойдет до непосредственных переговоров с Москвой, мы должны согласовывать нашу позицию с европейскими союзниками и Вашингтоном, чтобы в случае выхода россиян из переговорного процесса не остаться самими без западной поддержки.

— Третий пункт — Украина отказывается от намерения вступить в НАТО, но получит возможность вступить в Евросоюз. Как без помощи Альянса Киев может обеспечить свою безопасность от дальнейших территориальных посягательств Путина?

— Этот пункт точно будет еще дорабатываться. Между тем, сейчас у многих в мире достаточно скептическое представление о мощи и единстве НАТО. Следует также понимать, что открыто выступают против членства Украины в НАТО США, Германия, Венгрия, Словакия, Турция. Еще пару стран-членов Организации, возможно, также займут такую позицию. Однако свою позицию готов сменить Берлин. Это, конечно, большой плюс, но далеко не все. Сегодня откровенным и крепким препятствием членства Украины в Альянсе является Вашингтон, Будапешт и Братислава, а в ходе процедуры заблокировать будущее украинское членство может даже одна страна. Поэтому очень интересно итальянское предложение о предоставлении Украине гарантий безопасности НАТО согласно 5-й статье Устава Организации без членства Украины в Альянсе. Могут быть также неплохие гарантии безопасности со стороны "Коалиции желающих", куда входит немало влиятельных стран-членов НАТО. При этом очень важно, чтобы хоть каких-то гарантий безопасности Киев добился от США. Киев не исключает, что со временем вопрос членства Украины в НАТО может приобрести новое качество.

— Четвертый пункт — США предлагают де-юре признать суверенитет России над Крымом. Что произошло между первым и вторым сроками Трампа, что он изменил свою точку зрения на 180 градусов – от "декларации Помпео" до требования признания Украиной аннексии?

— В упомянутой декларации Госдепартамента США от июля 2018 года говорится, что США никогда не согласятся с российской аннексией Крыма, и вот такой разворот в позиции, полностью противоречащей действующему международному праву, многим резолюциям Генассамблеи ООН, многочисленным решениям саммитов Крымской платформы. Объяснения Вашингтону, что нужно быть реальными, не держатся вместе, как и объяснение, что Украина сама виновата, что без всякого выстрела отдала полуостров россиянам. Мол, прошло 10 лет, а ничего не меняется, поэтому предложение юридического признания российской аннексии Крыма актуально.

Хочу напомнить, что США не признавали ГДР, то есть восточную Германию под оккупацией СССР 40 лет, и две Германии все же объединились, хотя в Москве кричали, что немецкий вопрос решен раз и навсегда. Советскую аннексию Литвы, Латвии и Эстонии США не признавали 50 лет. И эти страны не только восстановили свою независимость, но стали членами НАТО и ЕС. Также сейчас Лавров и компания заявляют на международной арене, что вопрос Крыма уже закрыт навсегда. Я бы ответил, что как Лавров является министром иностранных дел РФ и находится на этом свете не навсегда, так и вопрос временной российской оккупации Крыма. Думаю, что Москва продолжит манипуляцию. После откровенных угроз будет что-то серьезное предлагать Киеву на замену юридического признания Украиной полуострова российским. Поэтому надо быть очень внимательным и реагировать на всякие российские вбросы.

— Пятый пункт — Запорожская АЭС будет передана под американский контроль. Насколько это выгодно Украине и под чьим контролем будет территория ЗАЭС?

— Конечно, было бы хорошо и логично передать ЗАЭС под украинский контроль. Это и есть украинско-европейское предложение, а Украина пригласила бы США для осуществления совместного контроля. Безусловно, что ЗАЭС имеет стратегическое значение для Украины и за нее россияне будут торговаться, сначала заявляя, что АЭС останется под безоговорочным российским контролем, а затем с предложениями что-то дополнительно получить.

— Шестой пункт — снятие всех американских санкций с России и сотрудничество в сфере энергетики. В чем выгода США от этого и не станет ли агрессору легче, если ЕС сохранит санкции?

— Ну, этот вопрос касается исключительно позиции и интересов Вашингтона. Когда бы такое предложение в США американский народ и политики просто разбили бы, и сейчас впервые после 80 лет после окончания Второй мировой войны ситуация поменялась. Позиция Киева и Брюсселя такова, что экономические санкции нужно снимать постепенно и только тогда, когда Кремль предпримет конкретные шаги по окончании войны и достижению справедливого мира. Уступки Вашингтону Москве не касаются войны в Украине. Очевидно, что это расплата за какие-либо взаимные уступки России американцам в других частях нашей планеты.

— Как будет решаться вопрос контролируемых ВСУ территорий РФ? Обменяем их оккупированные территории Харьковщины, Сумщины и Кинбурнской косы?

— Пока территории РФ под контролем ВСУ вообще не упоминаются в документах. Возможно из-за очень малой их площади. Но если она будет в ближайшее время расширена, это станет неплохим аргументом в переговорной позиции украинской стороны. Пока возвращение оккупированной части Харьковщины и Кинбурнской косы Николаевской области, находящейся при впадении Днепра в Черное море, упоминаются как уступки россиян Украине.

— Что будет означать для Украины и всего мира юридическое признание российской оккупации Крыма и де-факто территорий в четырех областях, временно под оккупацией? Сможем ли мы в будущем претендовать на них мирным путем?

— Нельзя никоим образом в мирный план вписывать американское де-юре признание Крыма и де-факто признание оккупированных территорий Россией четырех областей Украины. Если США хотят это прописать, пусть с Москвой заключают двусторонний документ. Тогда под ним не будет подписи Украины. Это всем понятно, кроме официального Вашингтона, который удивляется, что Киев не поддерживает американское признание Крыма и оккупированных частей Украины. Окружение Трампа тогда должно официально отказаться от подписи США под Будапештским меморандумом, где прописаны гарантии территориально целостности Украины. Да, они декларативного характера, но предложение Вашингтона уничтожает даже декларативность заявлений этого документа. Официальное признание де-факто российской оккупации четырех украинских областей и особенно де-юре признание аннексии Крыма практически делает невозможным мирное возвращение Украине этих территорий в будущем. Этого не нужно допустить никоим образом.

— Получит ли Украина крепкие гарантии безопасности тех же США, которые требуют видения мирного плана? Будет ли это новый Будапештский меморандум, когда никто ничего не гарантирует, а лишь проводит консультации и выражает свою обеспокоенность?

— Пока нет гарантий безопасности США Украине в американском плане. Поэтому нужно с нашими партнерами еще раз вести разговоры по этому пункту. Какой смысл, например, Киеву заключать соглашение с США о совместном использовании украинских минеральных ресурсов, когда Вашингтон не хочет как-нибудь приобщиться к предоставлению гарантий безопасности Украине, а значит делать осложнения намерениям России сделать новую агрессию против Украины через несколько лет. Сегодняшний американский план фактически гарантирует Москве совершение нового нападения на Украину в достаточно близкий промежуток времени.

Украинский народ не может принять унизительный мир. Запугивание Киева вице-президентом Венсом, что США выйдут из мирного процесса, всем даже послышалось о выходе из ООН, является намеком на шантаж. Мол, Украине предложили мир, а она отказалась, так что пусть сама воюет с Россией, а мы ей ничего не дадим и будем блокировать поддержку третьих стран. Говорить, что без США Украина уже давно проиграла бы эту войну, тоже не очень корректно. Без давления США Украина могла бы остаться ядерным государством и на нее никто никогда бы не напал. Украина в декабре 1994 года отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, направленного против США. За последние 30 лет США сэкономили от 700 миллиардов долларов до одного триллиона на том, что против этого оружия не нужно было делать ежедневные, еженедельные контрмеры. О такой щедрости украинского народа должны знать все американцы.

И в итоге нужно понимать, что пока мы в процессе согласования пунктов мирного плана. То, что предложила американская сторона, это одно, а то, что предложила украинская сторона вместе с европейцами, несколько другое. Думаю, что американский план вообще фактически граничит с понятием правового закрепления полного поражения Украины в борьбе с российской агрессией. Официальный Киев понимает, что не может просто взять и отвергнуть этот план с порога, потому что такая позиция может привести к неблагоприятной для Украины реакции официального Вашингтона. Так что украинско-европейский план практически строится на конструкции американского, но значительно его детализирует и дополняет. Поэтому нас ожидают дипломатические сражения с Вашингтоном и Москвой, которая в целом поддерживает мирный план Трампа, содержащий большую часть вещей, которые в российских интересах, и очень малую часть пунктов, которые приемлемы Украине. Для этого, Москва требует даже гораздо больше, чем американский план, но это дает возможность Вашингтону говорить об уступках, которых якобы удалось добиться от Кремля. Все это хорошо понимают, но дипломатические переговоры без задержек должны идти дальше к конкретному результату.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Трамп добьет Россию и вернет Украине границы 1991 года.