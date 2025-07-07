Политический обозреватель подчеркивает, что пауза в военной и санкционной поддержке Украины создает иллюзию безнаказанности у Москвы

Пока внимание мира приковано к линии фронта, ключевая битва с Россией разворачивается на экономическом, технологическом и юридическом фронтах. Санкции против Кремля остаются одним из немногих инструментов, способных не только ограничить военную машину агрессора, но изменить стратегические расчеты Путина. Однако эффективность санкционного режима зависит от его последовательности, широты применения и политической воли стран-участниц. С каждым днем, когда санкционное давление ослабевает или буксует, Москва получает передышку, а Украина новые удары по гражданской инфраструктуре.

Проблема в том, что санкции – это не статический механизм, а ежедневная борьба с новыми схемами обхода, серыми посредниками и правовыми лазейками. Если не отслеживать пути поставок и не синхронизировать действия союзников, санкционная политика теряет силу и превращается в декларацию без последствий. Именно поэтому сейчас важно не только сохранять уже принятые ограничения, но постоянно усиливать их, адаптируя к реальности войны и технологическому прогрессу.

Технологии убийства: импорт, вопреки санкциям

Российские дроны и ракеты, которые ежедневно наносят удары по украинским городам, состоят из компонентов, производимых за пределами России. Как подчеркнул президент Владимир Зеленский на конференции Fair Play, за последний год были зафиксированы поставки станков и комплектующих в Россию по меньшей мере из 12 стран, включая Китай, Японию, Турцию, Германию и США. Эти поставки обходят санкционный режим, используя сложные цепочки через третьи страны.

Согласно расследованиям, опубликованным Офисом президента и ГУР МО Украины, западные технологии продолжают использоваться в российских системах вооружений, несмотря на экспортный контроль. Один из главных источников — страны, официально не присоединившиеся к санкционной коалиции. Именно поэтому санкции требуют постоянного обновления и контроля, чтобы закрывать "окна возможностей" для обхода.

Портал War&Sanctions, созданный украинской разведкой, играет ключевую роль в выявлении таких нарушений. Он собирает и публикует данные о комплектующих, обнаруженных в захваченной российской технике, и помогает международным партнерам отслеживать пути поставки. Благодаря этой платформе становится возможным не только документировать факты нарушения санкционного режима, но и своевременно реагировать на них, ограничивая доступ России к критически важным технологиям.

Санкции работают, но не в одиночку

Макроэкономические показатели России свидетельствуют о влиянии санкций. По данным открытых источников, в первом полугодии 2025 года нефтегазовые доходы РФ сократились на 14%, дефицит бюджета достиг 3,4 трлн рублей, а государственный долг за июнь увеличился на 709 млрд. Эти тенденции указывают на нарастание.

Однако даже самая продуманная санкционная архитектура не выдержит, если ее не поддерживать. Отказ администрации Трампа от введения новых санкций и сворачивания инициатив типа KleptoCapture создали в Москве впечатление, что окно возможностей вновь открылось. В результате, как пишет New York Times, на рынок вышли десятки китайских и гонконгских компаний, предлагающих России чувствительные компоненты, включая чипы для крылатых ракет.

В этих условиях на первый план выходит необходимость синхронизации действий между союзниками и введения экстерриториальных мер, способных блокировать схемы обхода. Пока одни страны укрепляют контроль, другие добровольно или по инерции становятся посредниками в цепочках поставки. Без глобального давления, включая вторичные санкции и персональную ответственность компаний, санкционный режим теряет свою стратегическую глубину и становится лишь набором символических ограничений.

Необходимость синхронизации и системности

Проблема фрагментации санкционной коалиции стала очевидной. Только около 60% глобального ВВП принадлежит странам, поддерживающим санкции, в то время как другие государства, включая Турцию, Китай, ОАЭ и Индию, нередко выступают проводниками схем обхода. В ответ Украина и ее партнеры призывают создать новую международную платформу для мониторинга поставок товаров двойного назначения, включая ИИ-решения и облачные вычисления.

Особую роль в этом играет портал War&Sanctions. Он позволяет отслеживать иностранные комплектующие в российском оружии и своевременно реагировать на попытки обхода санкций. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркивает: санкции — это не просто цифры в отчетах, а реальный способ предотвратить военные преступления.

Для повышения эффективности санкционного давления критически важна скорая синхронизация решений между союзниками. Как отметил президент Зеленский, украинские санкции должны немедленно дублироваться в других юрисдикциях и наоборот. Такая координация усиливает кумулятивный эффект ограничений и минимизирует возможность Кремля маневрировать между различными правовыми режимами. В условиях, когда Россия ежедневно адаптирует схемы обхода, только слаженные и зеркальные действия международного сообщества могут гарантировать результат.

Европейский вызов: без США, но с лидерством

На фоне пассивности Вашингтона инициатива все больше переходит в ЕС. Урсула фон дер Ляйен прямо заявила о необходимости усилить давление, включая снижение потолка цен на российскую нефть и блокирование доступа к европейским финансам. При этом ЕС уже применяет санкции не только против производителей, но и против информационных платформ, как, например, пророссийская RED, подозреваемая в манипуляциях общественным мнением в Германии.

Тем временем аналитики предупреждают: пауза в военной и санкционной поддержке Украины создает иллюзию безнаказанности у Москвы. По данным ISW, именно в такие периоды Россия совершала тактические продвижения, играя на истощение ресурсов и политическую волю Запада.

В условиях когда США ослабляют санкционную политику, Евросоюзу приходится не просто заполнять вакуум, но и формировать новую стратегическую культуру давления. В отличие от односторонних решений Вашингтона Брюссель опирается на консенсус и требует согласия всех стран-членов, что делает процесс медленным, но легитимным. Сегодня именно Европа задает стандарты контроля за экспортом, противодействия дезинформации и разработке инструментов для отслеживания поставок. Это не только вызов, но шанс для ЕС проявить независимое лидерство в мировой архитектуре санкционного сдерживания.

Санкции остаются одним из немногих эффективных инструментов давления на Россию как в краткосрочной, так и в стратегической перспективе. Они ограничивают возможности Кремля производить оружие, ослабляют финансовую устойчивость агрессора и подрывают уверенность в безнаказанности. Но санкции не работают сами собой. Они требуют постоянного усовершенствования, политической воли и глобальной координации.

Любая слабость в санкционном режиме – это прямая угроза не только Украине, но и всей демократической архитектуре мира. Пока Москва ведет агрессивную войну, международное сообщество обязано усиливать давление. Это не только вопрос справедливости, но и вопрос выживания.