Сопротивление друзей Путина преодолено? В СМИ анонсировали принятие 18-го пакета санкций против России

Словакия больше не блокирует новые санкции против России

Европейский Союз уже в скором времени может принять новый пакет санкций против России – 18-й по счету. Сопротивление Словакии, блокировавшей принятие пакета, удалось преодолеть, предоставив гарантии в сфере энергетической безопасности.

Об этом сообщил репортер "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники. Он отметил, что Словакия получила от Европейской комиссии гарантии, относящиеся к постепенному отказу от российских газа, нефти и других энергоносителей до 2027 года.

"Это может привести к принятию следующего пакета санкций (18-го) против России уже в скором времени", – говорится в сообщении.

Отдельно Йозвяк добавил, что по информации источников, еще один "тормоз" антироссийских мер, орбанская Венгрия, пока не высказывала открытых возражений по санкционному пакету. Согласие Словакии со своей стороны дает Евросоюзу возможность оперативно утвердить новые санкции против России.

Отметим, что на саммите 26 июня Европейский Союз не смог принять новый, уже 18-й пакет санкций против России. Преградой стала позиция Словакии, которая заблокировала санкционный пакет, из-за чего было констатировано отсутствие консенсуса.

Отметим, чуть больше месяца назад, 20 мая, после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина ЕС одобрил 17 пакет санкций против России. Пакет был направлен против теневого флота страны-агрессора, ограничения ввели против более 200 судов. Впервые за время введения санкций против РФ в список попали суда, самолеты, недвижимость и цифровые сервисы. Однако эксперты решили, что новый пакет санкций недостаточен.