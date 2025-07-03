Ошибка, слабость, катастрофа: в США раскритиковали Трампа из-за прекращения поставок оружия Украине

Решение Трампа сильно раскритиковали политики, конгрессмены и дипломаты

Решение Белого дома приостановить военную помощь Украине вызвало волну критики в Соединенных Штатах. Трампа подвергли критике даже те, кто в свое время его поддерживал, в частности Майк Помпео, бывший государственный секретарь в администрации президента во время его первого срока.

Помпео с возмущением написал в X (Twitter), что Украина не просила американские войска, а только оружие. Решение Трампа он назвал ведущим к катастрофе.

"Украина никогда не просила Америку прислать 82-ю воздушно-десантную дивизию; они просили оружие для защиты своей родины и народа от нападений России. Допустить, чтобы Россия выиграла эту войну, было бы невосполнимой катастрофой для американского народа и нашей безопасности во всем мире", — отметил он.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в комментарии "Укринформу" сказал, что решение Трампа крайне ошибочно. Оно сигнализирует противникам США о слабости Белого дома. А у Трампа, похоже, не понимают, что победа России в войне в Украине станет угрозой США и безопасности Европы.

"Решение администрации Трампа сократить поставки оружия в Украину крайне ошибочно. Россия будет представлять большую угрозу для Европы и жизненно важных интересов безопасности США. Это решение также сигнализирует о слабости для других потенциальных американских противников", — отметил он.

Не менее возмущенно отреагировала бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк, которая недавно ушла в отставку, сделав это из-за политики Трампа в отношении Украины. Она напомнила, что американские системы ПВО играют ключевую роль в защите Киева от российских атак. Решение Трампа приведет к тому, что погибших мирных жителей станет больше.

"Системы противовоздушной обороны американского производства защитили меня и мою команду от ежедневных ракетных атак и атак беспилотников со стороны России. Остановка администрацией Трампа поставки критически важных оборонных ракет не положит конец войне с Россией, а приведет к увеличению числа погибших мирных жителей и детей", — написала она.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, ответственен за это глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая". После этого пришлось оправдываться и Пентагону.