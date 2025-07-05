Начал о чем-то догадываться: Трамп сделал новое заявление о войне в Украине

Глава Белого дома понял, что завершить войну не так уж и просто

Президент США Дональд Трамп стал более реалистичен в оценках войны России против Украины. Похоже, он уже начал признавать, что не сможет быстро ее завершить.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп сообщил, что не знает как завершить боевые действия. Его слова приводит Politico.

"Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", — сказал он о возможном завершении боевых действий в Украине. При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы завершение боевых действий произошло.

Как известно, заявления Трампа о войне в Украине резко изменились после того, как он предпринял попытки достичь прогресса в мирном урегулировании, а также после нескольких звонков президенту Украины Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

Во время предвыборной кампании американский президент обещал закончить войну за 24 часа, однако позже признал, что это было "преувеличением". Последний разговор с Путиным, по его словам, не принес никакого прогресса.

"Я очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет пойти до конца, просто продолжать убивать людей, это бесполезно", — сказал Трамп после разговора 3 июля.

После этого он созвонился с Зеленским, после чего оба лидера сообщили о продуктивном разговоре, в ходе которого обсуждалась ПВО, оборонное производство и совместные инвестиции.

Как сообщалось ранее, после этого в западных СМИ появились сообщения о том, что в США настроены оптимистично относительно вопроса поставок ракет Patriot.