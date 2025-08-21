Известный политолог указал на проблемы в отечественной системе здравоохранения

Эта история начинается 22 марта 2023 года, когда мне провели сложную операцию – боковую торакотомию слева с удалением метастатических узлов плевры, перикарда, диафрагмы и левого легкого. Компьютерная томография органов грудной полости обнаружила узловое поражение плевры слева, вызванное мезотелиомой, левосторонний гидроторакс и выпот в правой плевральной полости.

Мезотелиома – это агрессивный онкологический диагноз, требующий немедленного и профессионального лечения. После операции мне назначили курс химиотерапии. По состоянию на август 2025 года я прошел десять сеансов, однако желаемого эффекта это лечение не дало. За это время я столкнулся с рядом проблем в отечественной системе здравоохранения, заставляющих задуматься о качестве медицинских услуг и отношении к пациентам.

Инцидент в медицинском центре М24

25 июля 2025 года я проходил плановое обследование – МРТ головного мозга с контрастированием в медицинском центре М24 (Киев, проспект Степана Бандеры, 17/1). После введения контрастного вещества мое самочувствие резко ухудшилось: зафиксировали значительное снижение артериального давления и сатурации. Медицинский персонал вынужден был проводить безотлагательные реанимационные мероприятия.

30 июля я направил официальное письмо медицинскому директору М24 (ООО "Медистар") Ярусовой Ирине Сергеевне с просьбой предоставить подробную информацию об инциденте. Я просил предоставить:

название контрастного средства (торговое и международное),

состав препарата и вспомогательные вещества,

дозировку и способ введения,

сведения о производителе,

серийный номер и срок годности,

перечень проведенных реанимационных мероприятий,

использованные медицинские препараты,

показатели давления и сатурации во время инцидента,

видеозапись с камер наблюдения,

результаты МРТ до введения контрастного вещества.

Я просил ответить в течение трех рабочих дней на мою электронную почту. Однако на 4 августа 2025 года никакого официального ответа от Ярусовой И.С. я не получил. Это недопустимо, особенно учитывая прогрессирующий характер моего заболевания и необходимость дальнейшего лечения.

Только после обращения народных депутатов Украины в соответствующие органы, а именно: Министерство здравоохранения Украины, дело сдвинулось с мертвой точки.

08 августа я получил на электронную почту ответ за подписью генерального директора ООО "Медистар" Б. Цюрко, в котором мне предоставили ответ относительно названия контрастного средства, состава препарата и вспомогательных веществ, дозировки и способа введения, перечень проведенных реанимационных мероприятий и использованных медицинских препаратов.

Однако в предоставлении протокола обследования и видеозаписи с камер наблюдения было отказано. Отказ в предоставлении видео с камер наблюдения объяснили наличием на видео других лиц, которые не давали мне согласие на обработку их данных. На мой взгляд, довольно специфическое объяснение.

Впрочем, мои проблемы не ограничились инцидентом в частной клинике.

Проблемы с лечащим врачом в Киевском онкоцентре

После очередного сеанса химиотерапии 10 апреля 2025 года в Киевском городском онкологическом центре у меня наблюдалось резкое ухудшение общего состояния: онемение конечностей, боль в грудной клетке, повышенная потливость, головная боль, одышка.

14 апреля я обратился к своему лечащему врачу Химичу И.И. с просьбой провести дополнительное обследование и назначить соответствующее медикаментозное лечение. Однако мои жалобы были проигнорированы – никакого дополнительного обследования не провели, никаких препаратов для улучшения состояния не назначили.

Больше всего поражает то, что в выписном эпикризе от 14 мая 2025 года врач Химич И.И. отметил, что "осложнений во время лечения не было", несмотря на наличие тяжелых симптомов. Более того, несмотря на ухудшение состояния, мне рекомендовали пройти еще два курса химиотерапии.

Когда я прошел лечение препаратом Иксджева по рекомендации врачей из Национального института рака и попросил внести эту информацию в историю болезни, получил отказ без объяснения причин.

За весь период лечения врач Химич И.И. не назначил мне никаких медицинских препаратов для улучшения здоровья, кроме химиотерапии. Это заставило меня обратиться к другим, в том числе иностранным специалистам, которые посоветовали отказаться от предложенных еще двух сеансов химиотерапии до стабилизации состояния.

Дискриминация в Национальном институте рака

Наиболее досадным случаем стала моя встреча 13 ноября 2024 года с врачом-онкологом отделения химиотерапии солидных опухолей ГНП "Национальный институт рака" Касап Наталией Викторовной. Я пришел с результатами остеосцинтиграфии и рекомендациями онколога Ревуна О., который назначил золедроновую кислоту 4 мг внутривенно и химиотерапию паклитакселом и карбоплатином.

Косап Н.В. отказала мне в госпитализации, ссылаясь на отсутствие мест в стационаре и якобы отсутствие золедроновой кислоты в отделении. Более того, она предложила приобрести препарат за свой счет и проводить химиотерапию дома, что представляет прямую опасность для жизни.

Следует отметить, что золедроновая кислота – это препарат, который влияет на структуру костной ткани и препятствует ее разрушению метастазами. В Национальном институте рака этот препарат есть в наличии , в чем можно убедиться на их официальном сайте.

Национальный институт рака заключил договор с Национальной службой здоровья Украины на 16 пакетов на общую сумму почти 441 миллион гривен. Этот договор дает возможность пациентам бесплатно получать медицинские услуги по Программе медицинских гарантий.

Особенно болезненным для меня стало то, что у Касап Н.В. негативную реакцию вызвало место моей постоянной регистрации – Луганск – и статус внутренне перемещенного лица. Я являюсь участником Революции Достоинства, награжден медалью "За любовь и жертвенность к Украине" и именным огнестрельным оружием за значительный личный вклад в систему общегосударственных военных мероприятий.

Когда я предложил Касап Н.В. предоставить письменный аргументированный отказ в оказании медицинской помощи, получил отрицательный ответ.

Системные проблемы здравоохранения

Мой опыт показывает несколько критических проблем отечественной системы здравоохранения:

Отсутствие ответственности. Медицинские учреждения игнорируют законные требования пациентов предоставить информацию о лечении, что может иметь критические последствия для дальнейшей терапии.

Некачественное ведение пациентов. Врачи игнорируют жалобы на ухудшение состояния, не назначают необходимые обследования и препараты, но формально отчитываются об отсутствии осложнений.

Дискриминация пациентов. Отношение к больному может зависеть от его социального статуса или места регистрации, что недопустимо в медицинской практике.

Нарушение государственных гарантий. Пациентам отказывают в бесплатных препаратах, которые имеются в наличии и покрываются государственными программами.

Необходимые изменения

Эти случаи не единичны. Они свидетельствуют о необходимости системных изменений:

усиление контроля качества медицинских услуг,

обеспечение реальной ответственности медицинских работников,

гарантирование равного доступа к лечению независимо от социального статуса,

прозрачность в предоставлении информации пациентам,

эффективная реализация государственных медицинских программ.

Онкологические заболевания не ждут. Каждый день промедления может стоить жизни. Пациенты имеют право на качественную медицинскую помощь, полную информацию о своем лечении и равном отношении независимо от происхождения или статуса.

Я обратился к народным депутатам с просьбой взять ситуацию под контроль и направить депутатские запросы министру здравоохранения Украины о бездействии медицинских работников. Надеюсь, что мой опыт поможет улучшить систему здравоохранения для всех украинцев, нуждающихся в медицинской помощи в самые сложные моменты своей жизни.

P.S. На момент написания статьи Министерство здравоохранения не предоставило ответ на депутатские запросы от 11.08.2025 года о бездействии медицинских работников.

Продолжение следует…