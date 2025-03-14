Почему украинцам недоступны лекарства от рака: эксперт назвала две проблемы

Существуют инновационные препараты, способные лечить онкозаболевания

Украинские пациенты с тяжелыми заболеваниями сталкиваются с огромными проблемами в деле обеспечения их необходимыми лекарствами. Из-за медлительности системы некоторые граждане даже вынуждены прибегать к услугам теневого рынка без каких-либо гарантий сохранения качества медпрепаратов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала Инна Иваненко — исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины", который объединяет 39 общественных организаций и представляет интересы 4,5 млн пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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По ее словам, первая проблема — стоимость. Потому что лекарства, которые применяют для лечения, например онкозаболеваний, стоят сотни тысяч гривен.

— Это неподъемные суммы, ведь пациенты вынуждены покупать их за свой счет, потому что государство обеспечивает только первую линию терапии, то есть базовые лекарственные средства. Но когда речь идет об агрессивных формах болезни, онкологии легких, меланоме, различных видах рака груди, и есть потребность во второй, третьей линиях лечения, для которых применяются инновационные препараты, то эти лекарства недоступны. И такую дорогостоящую терапию тоже должно оплачивать государство, — считает исполнительный директор благотворительного фонда.

Она говорит, что для этого есть два препятствия: недостаточный ресурс государственного бюджета и механизм закупки этого лекарства. У нас он прописан и отвечает лучшим международным практикам.

— Это договоры управляемого доступа (ДУД), они заключаются в том, что государство ведет переговоры с производителями инновационных лекарственных средств по цене. Информация о ней закрыта и недоступна другим странам, чтобы не было давления на фармкомпании с их стороны. Но процесс настолько медленный, что за три года работы с применением договоров управляемого доступа было заключено всего 14 ДУД. При этом только два препарата — для лечения онкологии и спинальной мышечной атрофии — новейшие для Украины, другие уже закупали через централизованные закупки. А в очереди десятки препаратов! — объясняет эксперт по лекарствам.

Вторая, по ее мнению, проблема с лекарством для тяжелых заболеваний — наличие препаратов на рынке.

— Например, сейчас много детей с разными расстройствами, среди которых гиперактивность, дефицит внимания и т.п., для лечения которых назначают терапию. Но рекомендуемые препараты просто отсутствуют в аптеках. В то же время у нас есть "серые" аптеки, которые ввозят такие препараты, даже не зарегистрированные в Украине, продают через телеграмм-каналы. Конечно, это риск, ведь неизвестно, не были ли нарушены правила транспортировки и хранения, или это вообще не подделка. Но люди покупают из-за безвыходной ситуации или пытаются сами провезти через границу. Идут на такое, потому что нужно лечить детей, — говорит Инна Иваненко.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", как снизить цену импортных лекарств в 5 раз.