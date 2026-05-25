Журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказывает об опыте украинских артиллеристов

У нас очень модно говорить в последнее время, что дроны превзошли артиллерию.

А еще модно рассказывать, что только ими выиграешь войну. Делают это, конечно, те, кто не очень разбирается в боевых действиях.

Поэтому решила спросить аргументы воинов с самых горячих участков фронта и расписать тенденции войны, действительно ли все так.

Читайте. Особенно те, кто пишет о войне, там не бывая.

Технологический прорыв фронта

Масштабирование беспилотников на фронте породило диалог, до сих пор ли артиллерия может сохранять свой статус "бога войны" или, возможно, некоторые ее образцы следует убрать с поля боя из-за наличия более дешевых и точных дронов.

Не в пользу артиллерии работает и сложная логистика, которую пытается перебить враг своими БпЛА. А доставка на позицию снарядов и мин и, что главное, сам процесс стрельбы из орудий, он автоматически подвергает опасности – раскрытие вражескими разведчиками в небе.

"Доставить на позицию миномет – это настоящий квест, – говорит Юрий Федоренко, командир 429-й бригады Сил беспилотных систем. – Если и получится это сделать, то обеспечить выстрел и безопасность расчета – сверхсложная, а иногда и почти невозможная задача на некоторых участках фронта".

По данным Генштаба, на артиллерию приходится 40% поражения врага. Но можно встретить и другие цифры в пабликах: из более 30 тысяч пораженных россиян только тысяча приходится на артиллерию.

Поэтому и возникает вопрос: действительно ли артиллерия до сих пор эффективна? И каково ее будущее на технологическом поле боя.

За время полномасштабной войны можно выделить три этапа в изменении тактики работы артиллерии.

В 2022-м беспилотная составляющая начала интегрироваться в войсках. Дроны-разведчики, работавшие в интересах артиллерии и корректировавшие огонь орудий, сделали ее выстрелы более точными, а расход снарядов экономнее. "Точность выстрела выросла на 100 процентов, когда мы получили первые мавики в марте 2022-го", — говорит нынешний командир артиллерии 81-й слобожанской бригады, который в начале полномасштабного был заместителем командира батальона по артиллерии, Вадим Присяжный.

Следующий этап – это рассредоточение орудий. Постоянный мониторинг поля боя вражескими "крыльями" — разведчиками больше не позволяли работать орудиям с открытой местности. Боевые порядки нельзя было выстраивать в батарею: "200-250 метров между пушками делает их групповой целью, — объясняет Присяжный. — Мы начали маневрировать, орудийно устанавливать артиллерию в лесополосах, которые могли обеспечить для нее естественную маскировку, и чаще меняли позиции".

Третий этап – работа артиллерии и минометов в килл-зоне. "На нашем участке фронта она достигает 30, а кое-где и больше километров над полем боя. Через неделю у нас враг обнаруживает по меньшей мере один миномет или гаубицу", — говорит начальник штаба одной из пехотных бригад, решивший остаться неназванным.

Килл-зона – это абсолютная прозрачность линии фронта

Килл-зона — это несколько больше, чем поле разграничения между позициями Сил Обороны и врагом. Это абсолютно прозрачная территория, где каждую щель, лесополосу и углубление в земле просматривает беспилотник, фиксируя каждое движение и каждое изменение ландшафта, как с нашей стороны, так и со стороны врага. Перемещение в нем часто становится роковым для пехоты и любого транспорта.

В килл-зоне стоят позиции пехоты, FPV, дронщиков со сбросами и уже теперь минометов и прицепных легких пушек, таких как L119, Д20 и подобных.

"У нас за две недели выбили 5 орудий", — говорит на условиях анонимности заместитель командира бригады на одном из трудных участков фронта.

Артиллерия из богов войны превратилась в оружие со специальными задачами.

Дроны заставили артиллерию адаптироваться к работе в килл-зонах. Каждое орудие оснащено РЭБ. Около него дежурит огневая мобильная группа, отстреливающая вражеские беспилотники. Эти воины особенно бдительны при выстрелах артиллерии и после них.

Изменяются методы внедрения артиллерии. А задачи – нет. Это – контрбатарейная борьба, уничтожение районов сосредоточения, штабов, логистических пунктов и живой силы врага.

Но для этого артиллерийское орудие нужно надежно спрятать.

"Огневая позиция превратилась в произведение инженерного искусства. Орудие закапывается под землю. Перекрытия капониров похожи на блиндажи. Натягиваются сетки, как паучье гнездо, похожие на купол. Потому что дрон на оптике может в любую щель пролезть. И создание такой позиции — это много часов человеческой работы. Поэтому мы ее не можем утратить. Поэтому таких позиций меньше, но они используются разумно. Мы не открываем огонь по двум инфильтратам. Для этого есть дроны", — говорит Арес, командир 1-го самоходного взвода 2-й самоходной артбатареи 30-й ОМБР.

Его подразделение работает на "Гвоздиках", 122 мм гаубицах 2С1.

Артиллерия – первый и последний аргумент боя

Когда идет колонна российской техники, именно артиллерия первой открывает огонь.

"Чтобы взлетел FPV, нужны соответствующая погода, отлаженная связь и искусный пилот. Время подлета до цели — до 15 минут. Выстрел из малой артиллерии или миномета в расчете занимает 2-3 минуты, на 4-ю – снаряд уже у цели. Если полагаться только на дроны, колонна у меня будет уже далеко в тилу", — говорит Присяжный.

На артиллерию не влияют погодные условия. Ей для работы не нужен ни Starlink, который обязателен для дронов, ни даже GPS. Ведь прицельность пушки и снаряда можно высчитать математически и вручную, добавляет командир артиллерии 81-й Слобожанской бригады.

"Те подразделения, которые "влюбились" только в дроны, — рискуют терять территории"

В условиях густой зеленки дроны менее эффективны. "Те подразделения, которые "влюбились" в БПС и проигнорировали создание расчетов миномета и артиллерии, — рискуют потерять территории", — говорит командир 1-го штурмового полка Дмитрий Филатов.

На его участке 70% боя – контактный бой. Зеленка настолько густая, что у дронов есть лишь мгновение, чтобы зафиксировать движение врага, когда инфильтрат перебегает между лесополосами. "Мы фиксируем направление его движения и открываем огонь сперва из минометов калибра 120 мм, затем можем и с L119. Потому что дрон среди деревьев в разы снижает свою эффективность по сравнению со снарядом", — добавляет Филатов.

Миномет 120 мм и прицепные гаубицы – основное батальонное средство. Командиру батальона дать команду на открытие огня по врагу быстрее, чем запрашивать поддержку бригадных пушек калибра 155 мм. Зачастую именно работа боевых расчетов решает ход боя.

"Это очень эффективное оружие, оно негабаритное и его легко спрятать. Оно работает даже во время вражеских крыльев в небе — его выстрелы не вызывают задымления, как у арты 155 мм. Это делает его еще менее заметным", — отмечает Присяжный.

Филатов говорит, что на его участке, где все небо в дронах, он использует миномет каждый день. Дрон даже на оптике не всегда может залезть в щель, куда уже успел укрыться враг. А мина разносит это укрытие сразу.

Это еще и психологическое давление на врага. "Когда все летит в твою сторону, у нас оккупанты на участке могут просто сбежать с поля боя", — отмечает Присяжный.

Артиллерия эффективнее беспилотников в работе по зданиям. "Чтобы разобрать дом, где укрылся враг, нам нужно 2-3 снаряда, а дронов — десятки, и то, не всегда под ноль они его стирают", — говорит Присяжный.

И очень эффективна в работе в комбинации с дронами. "Находим огневую точку. Например — танк, стоящий стационарно. Или позицию пилотов. Шквальным огнем артиллерия снимает сетки, уничтожает антенны РЭБа: как катком проходит по этой позиции, и убирает лишние элементы, мешающие работать нашим дронам", — говорит Арес.

Артиллерия и ее защита должны эволюционировать

В войне, где дроновая угроза постоянно растет, одновременно с эволюцией дронов, артиллерия ближнего боя, а тем более орудия больших калибров, такие как 155 мм, стоящие дальше от ЛБЗ, не теряют значения — артиллерия просто должна эволюционировать.

"Следует усилить только технологическую составляющую. Доставлять снаряды должны НРК с активной защитой: радар, пулемет, сеткомет, который может уничтожить атакующий его дрон", — говорит Алиллес, командир 429-й бригады СБС.

Минометы должны оставаться в подразделениях, даже и более мелкие 82 мм, ведь есть участки, где они эффективны. Но насыщение армии орудиями L119 улучшит ситуацию. Калибр 105 мм может стоять дальше, чем миномет, от фактически ЛБЗ», — отмечает Филатов.

Весомый аргумент и в баллистических характеристиках снаряда. Они оказывают непосредственное влияние на точность стрельбы. "У нас большой ассортимент снарядов разных стран, и не все эффективны. Нам следует иметь свою линейку изготовления, где будут и таблицы стрельбы. Это значительно улучшит эффективность артиллерии и облегчит работу для расчетов, которые обсчитывают каждый вновь прибывший снаряд и тестируют его перед применением", — говорит командир артиллерийского подразделения на псевдо Сейм.

Опыт украинских артиллеристов ясно показывает: отказываться от этих систем нельзя и не нужно. Напротив, их следует развивать и оптимизировать. Самая эффективная модель применения – в комбинации артиллерии с дронами, где орудия и минометы выполняют "черновую" работу. А дроны дорабатывают цель.

Те подразделения, которые умеют грамотно совмещать минометы, легкие орудия и беспилотники, сохраняют ключевое преимущество – скорость, гибкость и огневую мощь прямо на поле боя.

Именно такая комбинированная и адаптивная тактика сегодня часто решает результат боя.

Источник: сообщение Юлии Кириенко-Мериновой на Facebook