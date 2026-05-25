Власти Путина может наступить конец: ИИ назвал год и условия для переворота

Многое зависит не только от элит и войны в Украине

Вероятность государственного переворота в России в 2026 году достаточно невысока, однако есть по меньшей мере две вещи, которые могут это ускорить. Такие выводы получил "Телеграф" от искусственного интеллекта, оценившего статью The Guardian о возможном свержении власти Путина.

Отметим, что анализ сделали ChatGPT, Gemini и Grok. Так, искусственный интеллект считает, что говорить о перевороте или свержении Путина с верхушки власти рано. Ведь, кроме недовольства, которое уже фиксируєт у элит, нужны конкретные предпосылки и крепкая оппозиция.

Grok считает, что разговоры о скором перевороте преувеличены. Ведь Путин до сих пор контролирует всю ситуацию в России, то, что элиты "начинают выгорать" и им надоела война, по мнению ИИ, слишком слабая основа для действий здесь и сейчас. Однако не следует исключать и то, что это недовольство — старт больших изменений.

ChatGPT и Gemini высказали похожее мнение, ведь считают, что России еще нужно время, чтобы перейти к конкретным действиям. Кроме того, наличие сильной оппозиции и лидера – одно из главных условий удачного переворота.

Когда власти Путина в России придет конец

Все ИИ сходятся в одном — ждать переворота со свержением власти Путина в 2026 или 2027 рано. Так как недовольства россиян и элит недостаточно для этого. Кроме того, вера в обещания лидера, что "вот-вот и Россия возьмет Донбасс" еще есть.

Наиболее реалистичным сценарием, вероятность 40%, является то, что переворот в России произойдет в 2027-2028 году. Но для этого должны сформироваться определенные предпосылки, в частности:

война зайдет в тупик,

экономика продолжит падать,

репрессии будут усиливаться и раздражать средний класс.

Когда в России будет переворот. Прогноз Grok

Искусственный интеллект добавляет, что значительно ускорить процесс может по меньшей мере две вещи: физически Путин сильно ослабнет и военное поражение.

Главные триггеры для переворота:

Серьезное военное поражение – потеря большого количества территории или разгром группировки.

Острый экономический кризис – еще больший обвал рубля, массовая безработица, "голодные" бунты в регионах.

Проблемы со здоровьем Путина.

Предательство ключевых силовиков.

Когда в России будет переворот. Прогноз ChatGPT

Когда произойдет переворот в России. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Резюмируя, ИИ говорит: если переворот в России и будет, то это будет не народное восстание и революция, а дворцовый переворот. То есть, когда силовики и элиты поймут, что Путин тянет Россию на дно больше, чем они могут выдержать, тогда лидера могут сбросить. Выходит, что перемены хоть и не могут произойти в ближайшем будущем, но когда они начнутся, процесс будет стремительным.

