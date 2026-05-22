Самая большая ядовитая змея Украины: где ее можно встретить и как выглядит (фото)

Часто этого пресмыкающегося путают с ужем

В Украине не так много ядовитых змей, но наиболее опасной считается гадюка Никольского. Она занимает один из самых больших ареалов на территории страны — лесостепную зону.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, встретить змею в Украине в теплый сезон не так сложно.

"Среди всех трех гадюк Украины у нее самый токсичный [яд]. Живет гадюка Никольского у нас преимущественно, как ни странно, в лесостепной зоне. Начиная от Харьковщины, возле Харькова их очень много, есть на Полтавщине, есть на Черкасщине — национальный парк Холодный Яр — и вплоть до юга Винниччины", — говорит зоолог.

Заметим, что довольно часто эту змею называют черной гадюкой из-за цвета ее чешуи. Этого пресмыкающегося также путают с ужем, но они имеют существенное отличие: гадюка не имеет пятен и "желтых" ушек, как ужи. Кстати, недавно черную гадюку встретили в Карпатах.

Как отличить ужа от гадюки

Для справки

Гадюка Никольского — это самая большая и одна из самых опасных ядовитых змей Украины. Она имеет сплошную черную окраску без узоров, длину до 80-85 см и принадлежит к семье гадюковых. Ее яд оказывает гемолитическое действие (разрушает эритроциты). Укус очень болезненный, вызывает сильный отек и нуждается в медицинской помощи, хотя смертельные случаи фиксируются крайне редко.

Напомним, что герпетолог Алексей Марущак рассказывал, что змеи не нападают на людей или животных первыми именно с целью нападения или агрессии. Их поведение продиктовано инстинктами и агрессия может появиться при угрозе жизни. Поэтому, наступив на хвост пресмыкающегося, можно получить укус. Но змеи не расценивают людей как добычу и часто избегают их.

