Киев или Одесса: где в первую очередь наступит летняя погода в начале июня

Солнце будет редким гостем

Погода в Киеве и Одессе близится к летней. Однако переходный период между сезонами принесет нетипичный температурный контраст, временно поменяющий города ролями: в конце мая теплее будет на полдня, а вот старт июня ознаменуется аномальной жарой уже в столице.

Такой прогноз обнародовали синоптики Мета.Погода. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Конец мая – затяжное похолодание с южным преимуществом

Последняя неделя весны начнется с умеренного тепла, однако завершится резким похолоданием в обоих регионах. 25–27 мая (понедельник — среда) в Одессе стартует с показателей +24…+26°C днем и +14…+15°C ночью. Наибольший температурный разрыв зафиксирован в среду, 27 мая, когда в Одессе ожидается +26°C, в то время как в Киеве температура не поднимется выше +20°C.

Погода в Киеве в мае и июне. Прогноз Цель.Погода

С 28 по 31 мая в обоих городах состоится синхронное понижение температуры. В Киеве столбики термометров упадут до +14…+15°C днем, а ночью похолодает до +7°C. В Одессе конец мая также будет прохладным – +18…+20°C днем (в пятницу и воскресенье возможны дожди), однако ночные показатели останутся выше – до +10…+14°C.

Погода в Одессе в мае и июне. Прогноз Цель.Погода

Первая декада июня – аномальная жара в столице против прохладного юга

С 1 июня синоптическая ситуация резко изменится. Столица встретит лето почти июльской жарой, в то время как на юге прогрев воздух будет происходить гораздо медленнее.

Одесса: первые дни июня на юге будут значительно прохладнее столицы. С 1 по 5 июня дневная температура в Одессе удержится в пределах всего +20...+21°C, а ночная будет составлять +17...+19°C. В конце пятидневки пройдут дожди. Только с 8 июня причерноморский регион начнет догонять столицу, когда воздух прогреется до +26…+27°C.

