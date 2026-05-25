Сорвал пионы и получил немалый штраф: вот почему он не должен этого делать

Прогулка по парку может обернуться протоколом

С началом сезона цветения пионов на улицах украинских городов все чаще можно заметить людей с охапками цветов. Однако такие действия являются прямым нарушением законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность.

"Телеграф" расскажет подробности, какая ответственность светит человеку за нарушение закона.

Сколько придется заплатить за уничтожение зеленых насаждений

Статья 153 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения в пределах населенных пунктов и за их пределами, не отнесенными к лесному фонду.

В частности, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в пределах населенных пунктов, непринятие мер по их охране, а также самовольный перенос в другие места при застройке отдельных участков, занятых объектами озеленения повреждения деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов, порубка — влекут наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170 до 510 грн) и на должностных лиц или физических лиц — предпринимателей — от тридцати до пятидесяти тысяч рублей (510 до 850 грн).

Обратите внимание, что кусты пионов в парках, скверах и вдоль дорог являются частью городского благоустройства , поэтому их срезка расценивается как порча имущества общества. Кроме штрафа, правоохранители или муниципальный караул могут потребовать возмещения ущерба за каждое поврежденное растение, которое рассчитывается по специальным тарифам коммунальных служб . В результате обычный букет может обойтись в несколько тысяч гривен.

Пионы

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине штрафовали за сломанную сирень.