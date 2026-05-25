Этот цветок возле забора может обойтись владельцу в штраф более 8 тысяч: у кого похудеет кошелек

Кто будет иметь проблемы с законом

Многие дачники высаживают на своих участках привычные растения, даже не подозревая, что некоторые из них могут обернуться серьезными проблемами с законом. В определенных случаях даже "декоративная" клумба у забора может стать поводом для штрафа или уголовной ответственности.

Чаще всего речь идет о растениях, содержащих наркотические вещества, которые иногда могут самостоятельно появляться на участке. О том, какие штрафы за это предусмотрены, рассказывает "Телеграф".

Какое наказание предусмотрено

За выращивание небольшого количества таких растений предусмотрен административный штраф — от 306 до 1 700 грн, а также возможная конфискация насаждений. Это касается, например, до 100 растений мака или до 10 кустов конопли.

Если количество больше — наступает уже уголовная ответственность. Речь идет о диапазоне от 100 до 500 растений мака или от 10 до 50 растений конопли. В таких случаях штраф может достигать 8 500 грн, также возможны пробационный надзор или ограничение свободы до 3 лет.

Когда наказание еще строже

Если лицо уже имело судимость за подобные правонарушения, действовало в заговоре или выращивало большие объемы (более 500 растений мака или более 50 конопли), наказание может предусматривать до 7 лет лишения свободы.

Если растения выросли сами

Даже в случае самосева владелец земли обязан их уничтожить. За игнорирование предусмотрены штрафы: от 170 до 510 грн для граждан и до 1 190 грн для должностных лиц.

Есть ли исключения

Выращивание мака и конопли разрешено только для научных, учебных или медицинских целей и исключительно юридическими лицами при наличии специальной лицензии.

