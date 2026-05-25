Не убивайте их: этот огромный страшный жук на самом деле полезен украинцам (фото и видео)

Взрослый жук живет всего несколько недель

Жуки-олени массово появились в Украине — начался период их выхода из-под земли. Жук — не только настоящий красавец (благодаря рогам и большому размеру), но и занесен в Красную книгу Украины как исчезающий редкий вид.

Видео с жуками, с подписью "сезон рогатых танков на дорогах открыто", опубликовала пользовательница Threads с ником Nigemidzu Koya. По руке девушки ползает пара жуков — самец с роскошными рогами и самка.

Почему жуки-олени начали массово выползать из-под земли

Личинка жука-оленя живет под землей в старой древесине от 4 до 6 лет. Однако жизнь взрослого жука (имаго) длится всего несколько недель. Взрослые жуки обычно выходят на поверхность одновременно, в конце мая – в июне для поиска пары и размножения. Таким образом, за короткое время на поверхность вылезают сотни жуков, которые годами развивались под землей.

Жук-олень безопасен для человека и очень полезен для природы

Несмотря на свой грозный вид и большие рога, этот самый большой жук в Украине и всей Европе, не представляет угрозы для человека. У самцов есть рога, но они не могут сильно ущипнуть ими человека, поскольку мышцам не хватает силы для крепкого сжатия. В то же время самка своими короткими челюстями может ущипнуть ощутимее, но тоже не представляет опасности.

Жук олень. Фото: bastion.tv

При этом они являются подлинными "санитарами" леса. Главную пользу жук приносит в стадии личинки, выполняя титаническую работу под землей в течение 4-6 лет.

Утилизация мертвой древесины: личинки жука-оленя питаются исключительно мертвой, трухлявой древесиной, которая уже начала разлагаться (чаще всего это пни, корни и отмершие стволы). Они ускоряют разложение древесины, превращая грубые растительные остатки в гумус — плодородный слой почвы, обогащая его питательными веществами. При этом здоровые живые деревья личинки не трогают.

Снабжение экосистемы микроэлементами: деятельность личинок быстрее возвращает в экосистему микроэлементы, которые годами были "законсервированы" в древесине. Благодаря этому новые растения, грибы и микроорганизмы быстрее растут.

Еда для птиц и животных: И взрослые жуки и их большие личинки являются ценным источником пищи для многих лесных жителей. На жуков охотятся вороны, сороки, совы. Также питаются ими летучие мыши и барсуки. Личинками в пнях с удовольствием лакомятся дятлы (особенно редкий зеленый и черный). Дикие кабаны и лисы разрывают старые ветхие пни в поисках личинок жука-оленя.

Жук-олень исчезает, его охраняет Красная книга Украины

Насекомое занесено в Красную книгу, потому что жук-олень является исчезающим редким видом. Главная причина уменьшения его количества – вырубка старых дубовых лесов и уборка трухлявой древесины, которая необходима для развития личинок.

