Украинский AI-стратег Виталий Киро считает, что ИИ уже отнимает работу у людей

Вам морочат голову, утверждая, что "ШИ — это будущее". И этот обман позволяет отложить тревогу. "Искусственная" реальность уже наступила.

Goldman Sachs зафиксировал: за последний год искусственный интеллект ежемесячно "убирает" с рынка примерно 16 000 рабочих мест в США:

25 000 уничтожается из-за замещения;

9 000 появляется, но благодаря эффекту ИИ-"усиления" человека.

Человечество переживало технологические революции раньше. Но каждый раз машины вытесняли низкоквалифицированных работников, использовавших физический труд — конвейер, ткацкий станок, трактор. Теперь – впервые в истории – автоматизация пришла за мозгом.

Кто первый в очереди

ИИ атакует прежде всего там, где есть рутина плюс интеллект. А это офисный middle-класс.

Goldman Sachs исследовал более 800 профессий и установил, что две трети всех рабочих мест в США в определенной степени "открыты" для автоматизации. Базовый сценарий — 6–7% реального вытеснения, но при более агрессивном внедрении эта цифра может достичь 14%.

Важная деталь: больше всего страдают молодые. Безработица среди 20–30-летних в технологически уязвимых профессиях растет гораздо быстрее, чем среди старших коллег. Потому что системе требуются квалифицированные управленцы (уровня senior в ІТ), тогда как начинающие (junior) легко могут быть заменены искусственным интеллектом.

Страдает малоквалифицированная junior-позиция — это, по сути, "человек, выполняющий задачи по четкому алгоритму". Именно то, что генеративный ИИ делает идеально. И будем откровенны: университетские знания все активнее отстают от того, чему может научить человека живой опыт и открытый океан информации.

Во многих практических областях AI уже в 100 раз обучает эффективнее, чем мой родной Черкасский университет.

Но это не катастрофа. Это просто кризис традиционной модели получения опыта.

World Economic Forum прогнозирует: к 2030 году будет создано 170 миллионов новых рабочих мест, но 92 миллиона исчезнут. Чистое сальдо – плюс 78 миллионов. Звучит оптимистично.

Если мы хотим иметь престижную работу в экономике в будущем, мы должны будем соответствовать этому будущему: 39% ключевых навыков, которые сегодня нужны на рынке труда, станут устаревшими к 2030 году. А 59 из каждых 100 работников в мире будут нуждаться в переобучении — и 11 из них его не получат.

То есть проблема не в том, что работы не будет:

проблема в разрыве между тем, какая работа исчезнет, и тем, какая появится;

и в том, что этот переход происходит гораздо быстрее, чем люди успевают адаптироваться.

Примечательно, что даже сейчас только 11% компаний открыто связывают сокращение штата с AI. В то же время 47% говорят, что используют ИИ для повышения производительности — не для увольнений. Но "повышение производительности без увеличения штата" — это и есть сокращение, просто с лучшим PR.

Новая анатомия рынка труда

Думать о рынке труда в категориях "есть работа/нет работы" — это прошлый век. Более правильная рамка — теперь существует три типа людей.

Первый тип – те, кого AI замещает. Конвейерный копирайтер, базовый переводчик, оператор call-центра, junior-аналитик, готовящий однотипные отчеты. Эти позиции либо исчезают, либо сжимаются в количестве.

Второй тип – те, кого AI усиливает. Сильный журналист, стратегический юрист, архитектор бизнес-процессов, опытный редактор. Для них ИИ не конкурент, а помощник, выполняющий рутину, пока человек занимается тем, где нужны суждения, ответственность и репутация. WEF подтверждает: аналитическое мышление, творчество, гибкость и лидерство – наиболее растущие навыки к 2030 году. То есть именно то, что не поддается алгоритмизации.

Третий тип – новые профили. AI-редакторы, AI-архитекторы процессов, менеджеры автоматизированных воркфлоу, prompt-инженеры, специалисты по валидации AI-контента. Эти позиции еще не имеют устоявшегося названия, но уже имеют зарплату.

Украина: между войной и роботизацией

Украина в этом контексте — частный случай. И гораздо интереснее, чем кажется.

С одной стороны, мы технологически отстаем от США и Великобритании в темпах корпоративного внедрения AI. С другой стороны, у нас есть несколько факторов, которые делают AI-трансформацию неизбежной и даже ускоренной.

Во-первых, стоимость труда и дефицит кадров. Миллионы квалифицированных людей уехали или воюют. Бизнес вынужден оптимизироваться – и AI становится не роскошью, а решением кадрового кризиса.

Во-вторых, украинская бизнес-культура очень адаптивна. Компания, которая пережила 2022-й и дальше работает, априори умеет быстро перестраиваться. Использование AI-инструментов – не такой стресс, как кажется.

В-третьих, аутсорсинговый сектор и медиа – две сферы, где AI-влияние ощутимо уже сейчас и будет усиливаться.

Под ударом в Украине, прежде всего, копирайтеры и операторы поддержки, часть бухгалтерии с рутинными операциями, базовые переводчики, SMM-менеджеры без стратегической функции, junior-аналитики, дизайнеры шаблонного контента.

Выигрывает малый бизнес, получающий "цифровых сотрудников" без затрат на штат. А специалисты, которые первыми научатся интегрировать AI в свою работу, получат конкурентное преимущество, которого у них раньше никогда не было. AI впервые в истории позволяет маленькой команде работать как крупная компания.

Один тезис, который стоит усвоить: Вопрос "заменит ли AI мою работу?" — неправильный. Правильный: "Использую ли я AI лучше, чем мой конкурент на рынке труда?"

Источник: блог Виталия Киро на OBOZ.UA