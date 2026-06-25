Украинский блогер, волонтер и активист Роман Доник о наркозависимых в армии и особых условиях для них

Хм. У меня такой наивный вопрос возник после всего прочитанного за последние дни.

То есть, у нас, например дядя Василий 56 лет, имеющий двоих детей и трех внуков, который пахал всю жизнь и имеет кучу заболеваний не оформленных нужным образом, может быть отправлен в штурмовики?

Ботан-сколиозник, окончивший школу с золотой медалью, а затем выучившийся на электрика на СТО тоже может. Айтишник с двумя детьми, зарабатывавший и нормально плативший налоги, тоже норм для штурмов. И сотни, тысячи других добропорядочных граждан, образцовых семьянынов и налогоплательщиков, тоже годятся.

А люди, которые сначала наваливались тяжелыми наркотиками, потом получили заместительную терапию за счет налогов всех вышеперечисленных и нормально себя чувствуют на метадоне (когда банально нет денег навалиться чем-то тяжелым), они у нас официально привилегированная каста, которая требует внимания и более легкой службы?

То есть примерных граждан, мы намеренно подвергаем большие риски для жизни, а наркоманов выводим в отдельную категорию узаконенных привилегированных?

Я понимаю, что на жалость люди с наркотической зависимостью умеют давить как никто. И это действительно трагедия для семей. Но чем они лучше других в равных условиях?

И конечно, я же понимаю, все они заболели наркотической зависимостью воздушно-капельным путем, когда переводили бабушек через дорогу, и помогали тяжелые сумки носить. Или их заставили под угрозой смерти детей подсесть на наркоту.

Выходит у нас люди с официальной наркотической зависимостью, официально должны служить в подразделениях, где меньше контроля? Где у них больше неконтролируемого свободного времени и где больше нужно самоконтроля?

А те, кто не успели "полечиться" у наркологов? Их тысячи в войсках. Там всё нормально? Есть и так называемые "офицеры", которые когда-то окончили военную кафедру, а сейчас кончены "солевики". То есть это нормы?

Это одному мне кажется, что какой-то перекос не очень нормальный? Или это заранее подготовленная лазейка для детей высокопоставленных чиновников, которые наваливаются геричем и коксом, но уже имеют справки о зависимости?

Что-то у меня такой порядок не укладывает в голове. Куда-то не туда свернула защита военнослужащих.

Источник: пост Доника в "Фейсбуке"