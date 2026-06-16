Этих мужчин мобилизуют первыми. Какие изменения введет реформа Минобороны

Отсрочки и брони тоже ждут нововведения

В рамках реформирования мобилизации потребности людей в армии могут измениться, поэтому перечень лиц, которых будут призывать в первую очередь, тоже. Кроме того, некоторые мужчины могут потерять отсрочку.

"Телеграф" расскажет, какие изменения планируют в Минобороны и чего ждать военнообязанным. Заметим, что реформирование должно изменить приоритеты комплектования боевых частей и усилить контроль над основаниями для отсрочки.

Кого могут призвать в первую очередь

Реформа Минобороны акцентирует внимание на пополнении подразделений и поощрении на добровольную службу путем подписания контрактов. Так, предполагается:

боевые и пехотные подразделения должны быть доукомплектованы квалифицированными военными. Речь идет о мужчинах с боевым опытом и резервистах. Для них будут созданы контрактные условия службы, которые будут предусматривать четкие сроки и обязательную отсрочку после их завершения.

иностранные добровольцы. Министр обороны Михаил Федоров говорил, что от 30 до 50% должностей в штурмовых и пехотных подразделениях будут занимать иностранцы через систему рекрутинга.

ротация и распределение между бригадами. По новому механизму каждое подразделение должно ежемесячно получать минимум 50 новобранцев. До этого приоритет принадлежал исключительно десантно-штурмовым войскам и морской пехоте, сейчас хотят, чтобы все подразделения пополнялись равномерно.

Кто может потерять отсрочку

Основной причиной просмотра отсрочки и брони будет подозрение на ее неправомерное получение. Речь идет о:

студентох, нарушающих правила обучения. То есть те, кто не посещают пары, имеют большое количество долгов и закрывают сессию "одним днем". Этим вопросом будет заниматься Госслужба по проверке качества образования. Особое внимание уделят студентам 25+.

пересмотр статуса критичности предприятий должен снизить злоупотребление бронированием работников.

Перемены после реформирования. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Также запланированы изменения и улучшения условий получения отсрочки. Ведь планируется пересмотр дел, когда мужчины, имевшие право на отсрочку по инвалидности, родители 3-х и более детей, не оформили ее вовремя и были мобилизованы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как планируют увеличить боевые выплаты военным и когда начнут это делать.