Український блогер, волонтер та активіст Роман Донік про наркозалежних в армії та особливі умови для них

Хм. У мене таке наївне питання виникло після всього прочитаного за останні дні.

Тобто, у нас, наприклад дядько Василь 56 рочків, який має двох дітей та трьох онуків, який пахав все життя і має купу захворювань не оформлених потрібним чином, може бути відправлений в штурмовики?

Ботан сколіознік, який закінчив школу з золотою медаллю, а потім вивчився на електрика на СТО теж може. Айтішнік з двома дітьми, який заробляв і нормально платив податки, теж норм для штурмів. І сотні, тисячі інших добропорядних громадян, зразкових сімʼянинів і платників податків, теж годяться.

А люди, які спочатку навалювались важкими наркотиками, потім отримали замісну терапію за рахунок податків всіх вищеперерахованих і нормально себе почувають на метадоні (коли банально нема грошей навалитись чимось важким), вони у нас є офіційно привілейована каста, яка потребує уваги і легшої служби?

Тобто зразкових громадян, ми навмисно наражаємо на більші ризики для життя, а наркоманів виводимо в окрему категорію узаконених привілейованих?

Я розумію, що на жалість люди з наркотичною залежністю вміють давити як ніхто інший. І це дійсно трагедія для родин. Але чим вони кращі при інших рівних умовах з станом здоровʼя за звичайних людей?

І звісно, я ж розумію, всі вони захворіли на наркотично залежність повітряно-крапельним шляхом, коли переводили бабусь через дорогу, та допомагали важкі сумки носити. Або їх примусили під загрозою смерті дітей підсісти на наркоту.

Виходить у нас люди з офіційною наркотичною залежністю, офіційно мають служити в підрозділах, де менше контролю? Де у них більше неконтрольованого вільного часу і де більше треба самоконтролю?

А ті хто не встиг "облікуватись" в наркологів? Їх тисячі в військах. Там все нормально? Є і так звані "офіцери", які колись закінчили військову кафедру, а зараз кончені "сольовики". Тобто це норм?

Це одному мені здається, що якийсь перекіс не дуже нормальний? Чи це завчасно підготовлена шпарина для діточок високопосадовців, які навалюють гєричем та коксом, але вже мають довідки про залежність?

Щось у мене такий світоустрій не монтується в голові. Кудись не туди звернув захист військовослужбовців.

Джерело: пост Доніка у "Фейсбук"