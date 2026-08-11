Укр

"Пынеходы" в действии: Путин снова засветил специальную обувь для увеличения роста (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
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Глава страны-агрессора пытается выглядеть выше, чем на самом деле Новость обновлена 11 августа 2026, 13:37
Глава страны-агрессора пытается выглядеть выше, чем на самом деле. Фото Коллаж "Телеграф"

Российского лидера не впервые подозревают в ношении спецобуви

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Обувь главы России Владимира Путина на его встрече со студентами в Новосибирске выглядела странно. Возможно, это специальная обувь для увеличения роста, прозванная "пынеходами".

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы проанализировать, действительно ли диктатор надел туфли, визуально прибавляющие рост. Кроме обуви привлекают внимание слишком длинные брюки Путина, спадающие почти до пола, закрывая верхнюю часть туфель.

Владимир Путин и его странная обувь
Туфли Путина странные, а штаны – слишком длинные. Фото: коллаж "Телеграф"

Особенности обуви, которые можно заметить на кадрах – подошва достаточно массивная, особенно в зоне пятки. Каблук выглядит выше, чем у классических оксфордов или дерби, однако это может быть особенностью модели.

В то же время ноги Путина стоят естественно, без характерного наклона вперед, который иногда бывает при очень высоком каблуке или значительном подъеме стопы. Однозначно утверждать, что внутри обуви есть лифт-подошва нельзя.

Обычные классические туфли визуально увеличивают рост человека примерно на 2-3 см, а массивные модели вроде этой могут прибавлять 3-5 см. А вот специальная обувь для увеличения роста может прибавлять 5-8 см и более из-за скрытой внутренней платформы, но на этих фото, по оценке ИИ, ее наличие не просматривается.

Искусственный интеллект считает, что самая интересная деталь – не столько обувь, сколько угол съемки – камера снимает немного сверху и под углом. Поэтому пропорции ног и высота подошвы могут выглядеть больше, чем в реальности.

Другая нейросеть определила, что каблук обуви Путина достаточно высокий (примерно 4-6 см). Линия от него к носку имеет выраженный наклон, похожий на наклон в женской обуви на среднем каблуке или в специальной обуви для увеличения роста.

Кроме того, видно, что в отличие от классических мужских туфель, обычно заканчивающихся ниже косточки, туфли Путина закрывают ее. Это типично для обуви со скрытой внутренней платформой (стелькой-лифтом), где пятка поднята внутри на дополнительные 3-7 см.

Кроме того, подъем стопы слишком высокий и неестественный для классических туфель. На то, что это обувь для увеличения роста, может указывать и длина брюк – в этом случае она рассчитывается так, чтобы прикрывать высокий задник таких туфель. Во время движения или стояния возникает характерная "гармошка" или изгиб над пяткой из-за высокого подъема.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этой встрече Путин похвастался, что якобы "никогда ничего не боялся". При этом раньше он публично рассказывал о своих страхах.

Теги:
#Рост #Обувь #Владимир Путин