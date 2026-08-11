"Пынеходы" в действии: Путин снова засветил специальную обувь для увеличения роста (видео)

Российского лидера не впервые подозревают в ношении спецобуви

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Обувь главы России Владимира Путина на его встрече со студентами в Новосибирске выглядела странно. Возможно, это специальная обувь для увеличения роста, прозванная "пынеходами".

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту, чтобы проанализировать, действительно ли диктатор надел туфли, визуально прибавляющие рост. Кроме обуви привлекают внимание слишком длинные брюки Путина, спадающие почти до пола, закрывая верхнюю часть туфель.

Туфли Путина странные, а штаны – слишком длинные. Фото: коллаж "Телеграф"

Особенности обуви, которые можно заметить на кадрах – подошва достаточно массивная, особенно в зоне пятки. Каблук выглядит выше, чем у классических оксфордов или дерби, однако это может быть особенностью модели.

В то же время ноги Путина стоят естественно, без характерного наклона вперед, который иногда бывает при очень высоком каблуке или значительном подъеме стопы. Однозначно утверждать, что внутри обуви есть лифт-подошва нельзя.

Обычные классические туфли визуально увеличивают рост человека примерно на 2-3 см, а массивные модели вроде этой могут прибавлять 3-5 см. А вот специальная обувь для увеличения роста может прибавлять 5-8 см и более из-за скрытой внутренней платформы, но на этих фото, по оценке ИИ, ее наличие не просматривается.

Искусственный интеллект считает, что самая интересная деталь – не столько обувь, сколько угол съемки – камера снимает немного сверху и под углом. Поэтому пропорции ног и высота подошвы могут выглядеть больше, чем в реальности.

Другая нейросеть определила, что каблук обуви Путина достаточно высокий (примерно 4-6 см). Линия от него к носку имеет выраженный наклон, похожий на наклон в женской обуви на среднем каблуке или в специальной обуви для увеличения роста.

Кроме того, видно, что в отличие от классических мужских туфель, обычно заканчивающихся ниже косточки, туфли Путина закрывают ее. Это типично для обуви со скрытой внутренней платформой (стелькой-лифтом), где пятка поднята внутри на дополнительные 3-7 см.

Кроме того, подъем стопы слишком высокий и неестественный для классических туфель. На то, что это обувь для увеличения роста, может указывать и длина брюк – в этом случае она рассчитывается так, чтобы прикрывать высокий задник таких туфель. Во время движения или стояния возникает характерная "гармошка" или изгиб над пяткой из-за высокого подъема.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на этой встрече Путин похвастался, что якобы "никогда ничего не боялся". При этом раньше он публично рассказывал о своих страхах.