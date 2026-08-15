Тарас Василенко военнослужащий с позывным "Кобзарь" раскритиковал работу горячих линий психологической помощи

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Сегодня меня накрыло настолько сильно, что в какой-то момент я испугался уже не просто своего состояния, а за собственную безопасность.

И я сделал именно то, что нам постоянно советуют с голубых экранов, радиостанций и красочных буклетов: не геройствовать, не оставаться один на один с пи***цом, а обратиться за помощью.

Начал судорожно искать номера психологической поддержки. Часть нашел сам, часть подсказал ChatGPT. А потом просто взял телефон и начал звонить.

0 800 100 102. Номер висит на сайте Министерства здравоохранения как линия психологической помощи. Он не работает — просто отключен.

Хорошо. Идем дальше.

5522, дальше 2. Минветеранов. "Горячая линия психологической поддержки военнослужащих и их близких". Я ждал примерно семь минут. Соединения так и не произошло.

И тут есть одна вещь, которую, кажется, очень плохо понимают люди, которые создают подобные сервисы. Человек в остром кризисном состоянии может не иметь ваших чертовых семи минут. Не потому, что он очень занят — он уже с трудом заставил себя набрать этот номер. Особенно военнослужащий или ветеран.

Потому что нам и без того бывает стыдно сказать: "Мне плохо, я не справляюсь, помогите". И вот ты сидишь с телефоном у уха, слушаешь эту де**льную торжественно-похоронно-ожидательную музыку, проходит минута, вторая, пятая, седьмая. И ты начинаешь думать: наверное, на линии есть люди, которым хуже. Наверное, я занимаю чье-то место. Может, у меня еще не настолько все плохо. И кладешь трубку.

Следующий номер.

0 800 33 20 29. Украинский ветеранский фонд. То же самое. Пять, шесть, семь минут ожидания. Никто не отвечает.

Следующий.

7333. LifeLine Ukraine. На сайте написано, что кризисная поддержка работает круглосуточно. Ответ простой как хозяйственное мыло: абонент не в сети.

И вот тут становится уже даже не страшно. Становится очень смешно — только хе**овым-нервным смехом.

Есть еще общие психологические линии, гуманитарные организации, та же "Людина в біді", различные сервисы поддержки. И я совсем не хочу их обесценивать. Кому-то они действительно могут помочь.

Но когда тебя после войны накрывает так, что ты начинаешь бояться самого себя, совет правильно подышать, выпить воды или сделать упражнение на заземление немного запоздал. Я все это знаю. Я знаю о дыхании, режиме, врачах, таблетках, самоконтроле и всех этих чертовых и в девяти случаях из десяти совершенно пустых техниках.

Лично я в тот момент искал живого человека, который понимает, что происходит с военнослужащим в остром кризисе. Наверное, это не уникальное желание.

И здесь хочу уточнить одну критически важную вещь. Я пишу это не только и даже не столько из-за себя. Да, в какой-то момент мне действительно стало страшновато от собственного состояния. Но у меня хотя бы есть запасной выход. В крайнем случае я могу позвонить брату, друзьям и сказать: "Мне сейчас очень плохо". Они, возможно, не подберут правильных слов, возможно, сделают что-то неидеально, но уже поддержат, пока более-менее не пройдет.

А если человеку некому позвонить? Если он живет один, его семья далеко, и человек не хочет парить им мозг? А если отношения давно разрушены? А если он месяцами собирался с духом, чтобы впервые сказать кому-то: "Я не вытягиваю, посоветуйте хоть что-нибудь"?

И тут всплывает еще одна проблема, о которой мы почему-то говорим мало. Государственная коммуникация очень часто сама создает из военнослужащих каких-то сверхлюдей: несокрушимых, непокоренных, тех, кто всегда держится и всегда готов с голливудской улыбкой принять еще один, очередной подлый удар врага, жизни, судьбы — нужное подчеркнуть.

Но военнослужащие — это просто люди. Да, у многих предел выносливости отодвинут очень далеко — но он все равно есть. У каждого.

И когда человек наконец переступает через стыд, через это паскудное внутреннее "Я шо, слабак?!", берет телефон и набирает номер, который ему стотыщраз рекламировали как помощь, он должен услышать человека — не семь минут ожидания,

Не "абонент отключен", не мертвый номер, который до сих пор висит на государственном сайте.

Потому что второй раз он может уже не позвонить.

В сухом остатке остается 112, или сразу 103. Эти номера, безусловно, нужны. Это экстренная помощь, когда ситуация уже стала опасной. Но между "мне очень плохо, я чувствую, что теряю контроль" и моментом, когда уже нужно вызывать экстренные службы, должно существовать еще что-то. Должен быть человек, который просто поднимет трубку — не завтра, не после того, как ты передумаешь обращаться, не тогда, когда уже приехала скорая. А, бл**ь, тогда, когда ты набрал номер!

Потому что скорая имеет свою работу и свои обязанности. Она не обязана вести душеспасительные беседы. Она может оценить состояние, оказать неотложную помощь, предложить госпитализацию. Но она не может заменить кризисную психологическую службу, которая должна была бы подхватить человека раньше, чем все дошло до точки, где уже нужна скорая.

Мне сегодня определенным сверхусилием, основанным, в первую очередь, на чувстве долга (у сына скоро День рождения, а ребенок уже точно ни в чем не виноват, поэтому надо собрать яйца в кулак) удалось вернуть себя в более-менее вменяемое состояние. Это более-менее хорошо. Но это работает до поры до времени — пока есть силы сопротивляться.

А если кому-то это не удастся? Точнее, не "если", а "когда"? Что делать ветерану, который месяцами стеснялся просить о помощи, наконец набрал разрекламированный государством номер и услышал тишину? Что он должен подумать? "Попробуй еще раз"? Хренушки!

Так легко сказать человеку, который находится по другую сторону телефона. Или тем диванным экспертам, которые все эти критические состояния считают бредом, не стоящим внимания.

Поэтому спасибо, Министерство здравоохранения Украины.

Спасибо, Минветеранов.

Спасибо всем, кто размещает номера горячих линий на сайтах, в буклетах, презентациях и социальной рекламе — конечно же, не бесплатно: либо за гранты, либо за нехилое государственное финансирование.

Только у меня просьба на будущее: пожалуйста, иногда сами набирайте эти номера. Проверяйте, работают ли они вообще, проверяйте, сколько человек будет ждать, проверяйте их вечером, ночью, в выходные. Потому что кризисная помощь, которая существует только в отчетах/дашбордах на государственных и грантовых сайтах — это не помощь. И после сегодняшнего опыта у меня, честно говоря, возникло очень простое желание: больше никогда ни к кому не обращаться.

Хотя, подозреваю, этим упитанным чиновникам и грантоедам на всех нас положить такой фигурный болт с такой узорчатой резьбой, шо аж неудобно.

А потом, ну к гадалке не ходи, общество будет нарисованно удивляться: откуда у людей после войны срывы, агрессия, домашнее насилие, саморазрушительное поведение? А то и еще хуже: откуда, черт возьми, такое количество самоубийств и убийств? Откуда же берутся эти чертовы люди, которые месяцами/годами молчат, а потом делают что-то страшное?

Причин у всего этого много. И было бы неправдой свести их к одному "неподходящему" звонку. Но согласитесь: когда человек все-таки находит в себе силы протянуть руку, а в ответ слышит гудки, автоответчик или "абонент не в сети", ситуация точно не становится лучше.

И не надо потом спрашивать, почему военнослужащие и ветераны молчат до последнего.

Да, они часто стесняются просить о помощи — по разным причинам. Да, они часто думают, что должны выдержать сами. Но иногда они все-таки просят. И им просто никто не отвечает.

Так что в следующий раз звонка может уже не быть. И это уже будет проблема не только и не столько ветеранов — а украинского общества в целом.

Впрочем, об этом я уже неоднократно писал на своей странице.

Обнял всех вменяемых.

Ваш Кобзарь ТВ.

Источник Facebook Тарас "Кобзарь" Василенко