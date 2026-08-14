С караулом и почестями. В Киеве прощаются с основателем ОУН Евгением Коновальцем (репортаж Яна Доброносова)

Коновальца вернули из Нидерландов в Украину

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В пятницу, 14 августа, останки полковника Армии УНР и первого главы ОУН Евгения Коновальца доставили в собор Украинской греко-католической церкви на левом берегу Киева. Церемония проходит с воинскими почестями и почетным караулом, попрощаться с ним могут все желающие.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию.

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Останки Евгения Коновальца доставили в собор УГКЦ в Киеве. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

13 августа прах Евгения Коновальца вернули в Украину с государственными и воинскими почестями.

11 августа в Роттердаме на кладбище "Кросвейк" провели эксгумацию его останков.

Коновальца похоронили там после его гибели в 1938 году. Могила имела временный статус, поскольку предполагалось, что в будущем полковника перезахоронят в Украине. Таким образом, в Нидерландах он оставался похороненным почти 88 лет.

Где перезахоронят Коновальца

25 мая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук сообщила, что Украина уже получила разрешение на перезахоронение Евгения Коновальца.

15 июля Кабинет министров принял распоряжение, которым постановил перезахоронить останки Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища. В документе его назвали государственным, военным и политическим деятелем и выдающимся борцом за независимость Украины в XX веке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто такой полковник Евгений Коновалец.