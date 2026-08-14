В Украине предлагают забронировать еще одну категорию мужчин: таких тяжело заменить

Автор петиции считает, что потеря такого специалиста влияет на будущее Украины

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Украинцы обращаются в Кабинет министров с просьбой об отсрочке для одной категории врачей – педиатров. Автор обращения Анна Вильчинская отмечает, что на обучение одного врача неонатолога, педиатра, хирурга или реаниматолога для детей государство тратит от 8 до 11 лет. Потеря такого специалиста незаменима.

Соответствующую петицию она зарегистрировала на сайте Кабмина. Требует безусловного права на отсрочку от мобилизации и увольнения с военной службы для детских врачей всех специальностей независимо от формы собственности медицинского учреждения или подчинения. При этом есть обязательное условие — они должны работать на не менее 0,75 ставки.

Скриншот петиции об отсрочке для врачей с сайта Кабмина

"Мобилизация детских врачей ставит под угрозу физическую выживаемость подрастающего поколения", — отмечает автор. Она говорит, что из-за стресса от войны у детей, живущих в Украине, возросло количество болезней, а мобилизация детских врачей лишает малышей права на своевременную и качественную медпомощь.

Специфика детского организма, анатомо-физиологические особенности детей всех возрастов, начиная от глубоко недоношенных младенцев и заканчивая подростками, кардинально отличаются от взрослой медицины. Врач общей практики или взрослый хирург не может полноценно заменить детского реаниматолога или педиатра без риска для жизни ребенка. Анна Вильчинская, автор петиции

Заметим, петицию на сайте Кабмина может подать любой. Чтобы ее рассмотрели — нужно за чуть больше 90 дней собрать 25 тысяч подписей. У этой петиции пока недостаточно подписантов, однако в запасе еще 90 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отсрочку предлагают предоставить для адвокатов. По мнению автора, мобилизация адвокатов нарушает права обвиняемых на защиту.