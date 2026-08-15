Можно ли есть продукт после даты на упаковке: какая разница между "употребить до" и "сроком годности"

Теперь вы не ошибетесь, можно ли употреблять тот или иной продукт

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие не могут разобраться в чем разница между терминами "употребить до" и "срок годности". Хотя некоторые считают, что это просто разные формулировки, на самом деле они несут разную информацию.

Об этом в Instagram рассказала пользователь olena_food, называющая себя "юристом, которая учит читать этикетки". Она предложила простую систему определения безопасности продуктов.

Что означает "употребить до"

Такая формулировка означает дату, до которой безопасно употреблять продукт. Ее используют для мяса, рыбы, готовых блюд.

"Если дата истекла, этот продукт есть опасно, даже если он пахнет нормально. Там незаметно размножаются бактерии", — пояснила эксперт.

"Срок годности" — что означает

В то же время, "Срок годности" означает, что до указанной даты продукт сохраняет максимум вкуса. Такую маркировку используют на крупах, кофе, печенье и консервах.

"После этой даты вафли могут стать менее хрустящими, а кофе — менее ароматным. Это абсолютно безопасная еда", — говорит автор видео.

Три зоны опасности "просрочки"

Для удобства она разделила продукты на три зоны. Это поможет ориентироваться в сроках годности и безопасности того или иного продукта.

"Употребить до" и "срок годности" — в чем разница. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Красная зона

Охлажденное мясо, свежая рыба, готовая кулинария с соусами и сыры. Срок истек — безжалостно выбрасываем. Опасные бактерии в этих продуктах могут размножаться незаметно.

Желтая зона

Твердые сыры, кисломолочная продукция и яйца. Например, маленькое пятнышко на пармезане не несет угрозы. Просто срежьте его с запасом – внутри сыр будет безопасным. Кефир или сметана после даты, указанной как срок годности, могут просто стать более кислыми. Потреблять их можно, если крышка или упаковка не вздулась.

Зеленая зона

Макароны, крупы, специи, шоколад, кофе. В частности, белый налет на шоколаде, это не плесень, а жир или сахар, выступившие из-за перепадов температур. Это абсолютно безопасно.

Ранее "Телеграф" писал о мужчине, который месяц питался только из "Сільпо" на 100 гривен в день. Он рассказал, что ел и показал свои тарелки.