Бронирование или отсрочка: в чем принципиальная разница для военнообязанных

В Минобороны дали разъяснение

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Во время мобилизации военнообязанные могут временно не подлежать призыву как из-за отсрочки, так и из-за бронирования. Результат в этих случаях фактически одинаков, однако основания, порядок оформления и сроки действия существенно отличаются.

В Министерстве обороны Украины рассказали, в чем разница между отсрочкой и бронированием, кто их оформляет и как долго они действуют.

Из-за чего предоставляют

Отсрочка – это право конкретного военнообязанного, которое возникает из-за его личных обстоятельств или статуса. Исчерпывающий перечень оснований определен статьей 23 Закона №3543-XII.

Среди них, в частности, семейные обстоятельства, например, содержание трех и более детей, состояние здоровья, обучение на дневной форме и ряд других предусмотренных законом случаев.

Бронирование также является разновидностью отсрочки, однако основанием для него являются не личные обстоятельства человека, а его профессиональная деятельность.

Забронировать могут работников предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения нужд Вооруженных сил и других военных формирований или для функционирования экономики.

Бронирование регулируется статьей 25 Закона №3543-XII и постановлением Кабмина №76.

Кто инициирует оформление

В случае с обычной отсрочкой инициатором является сам военнообязанный. Это его личное право, поэтому именно гражданин должен позаботиться о его реализации.

С бронированием ситуация обратная. Самостоятельно подать себя на бронирование работник не может. Это делает работодатель.

Руководитель критически важного предприятия, учреждения или организации или уполномоченное им лицо представляет работников на бронирование через портал "Дия".

Разница между отсрочкой и бронированием. Инфографика: Минобороны

Где оформляют

Отсрочку для доступных онлайн категорий можно оформить через приложение "Резерв+". Также заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг.

При этом ТЦК и СП не принимают от граждан заявления на оформление и продление отсрочки.

Бронирование оформляется работодателем в электронном виде через портал "Дия".

Сколько действует

Отсрочка действует в течение времени, пока сохраняется основание для ее получения. При этом более 90% отсрочек сейчас продлеваются автоматически – человеку не нужно повторно подавать заявление или приносить справки.

Система проверяет информацию в государственных реестрах, после чего актуальные данные автоматически отображаются в электронном военно-учетном документе. Такой механизм работает для 22 категорий отсрочек.

Если подтвердить основание автоматически невозможно и данные необходимо обновить лично, заявление на продление можно подать через ЦНАП.

Бронирование работников критически важных предприятий может действовать до 12 месяцев. По истечении этого срока процедуру необходимо проходить повторно.

Таким образом, главное отличие достаточно простое: отсрочка зависит от личных обстоятельств военнообязанного, а бронирование от его работы и статуса работодателя. Отсрочку человек оформляет себе сам, тогда как бронирование может инициировать только работодатель.

Ранее в Украине предложили отменить бронирование для известных личностей. "Телеграф" рассказал, кто в списке.