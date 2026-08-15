АЗС могут исчезнуть из прифронтовых городов? Какие есть альтернативы обычным заправкам

Заправка на колесах и доставка как "Glovo"

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В городах с высокой активностью FPV-дронов стационарные АЗС могут быть слишком уязвимыми для работы. Топливный эксперт и соучредитель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин считает, что в таких условиях альтернативой может стать адресная доставка топлива.

В комментарии РБК-Украина он объяснил, как может работать такая модель, почему отсутствие АЗС не обязательно приведет к дефициту топлива и какие риски создает стихийная торговля.

Как будет работать доставка топлива

По словам Дмитрия Леушкина, для территорий, где FPV-дроны создают постоянную угрозу, целесообразнее использовать адресную доставку топлива непосредственно потребителям.

"Если мы говорим о городах, где очень опасно, я не вижу ничего другого, кроме адресной доставки топлива обычными легковыми машинами, которые ничем не отличаются от обычных легковых. Чтобы это работало по принципу, например, Glovo", — объяснил эксперт.

По его словам, сама концепция мобильной АЗС технически не является сложной. Речь идет об автомобиле, оборудованном емкостями для топлива и системой его отпуска.

Таким образом, вместо поездки водителя на стационарную заправку топливо будут доставлять непосредственно по адресу.

Отсутствие АЗС не означает дефицита

Леушкин также обратил внимание, что исчезновение стационарных АЗС само по себе не будет означать, что топливо станет недоступным.

По его мнению, если легальный рынок не сможет удовлетворить спрос, его частично попытается заместить стихийная торговля.

"Если нет АЗС, это не означает, что совсем невозможно нигде заправиться. Это будет стихийный рынок. Будут люди ездить, покупать, перепродавать, что-то зарабатывать на этом", — отметил эксперт.

То есть проблема может заключаться не столько в физическом отсутствии топлива, сколько в способе его продажи и контроле за таким рынком.

Какие риски возникнут

По словам Леушкина, стихийная торговля создает значительно больше рисков для государства и потребителей.

В частности, в таком случае будет сложнее контролировать:

кто именно продает топливо;

уплачиваются ли с его реализации налоги;

каково качество топлива;

насколько легально работают продавцы.

Какие риски возникнут. Инфографика: ШИ "Телеграф"

Таким образом, в случае сокращения сети АЗС вопрос будет заключаться не только в физической доступности бензина или дизеля. Не менее важным станет то, сможет ли легальный рынок предложить безопасный и контролируемый способ доставки топлива в районы, где традиционные заправки не могут работать.

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