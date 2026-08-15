Обычный смеситель для кухни уходит в прошлое. Хозяйки в восторге от нового тренда

Мытье габаритной посуды и брызги больше не проблема

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Стандартные смесители для кухни постепенно уходят в прошлое. На смену им приходит настоящий фаворит современных хозяек – выдвижной смеситель с функцией душа и поворотным изливом, стилизованный под профессиональное ресторанное оборудование.

Об этом сообщает польский сайт Dobrze Mieszkaj. Если речь идет о доме, где живет семья и готовят еду, смеситель на кухне является одним из наиболее используемых приборов в доме. Важно, чтобы он был не только долговечным, но и функциональным.

Именно поэтому настоящим трендом становятся высокие смесители с гибким или выдвижным изливом. Это техническое решение выводит пользование краном на кухне на другой уровень. Благодаря гибкому шлангу с функцией душа можно легко мыть габаритные противни, большие кастрюли или сковородки, которые не помещаются под обычным краном.

Кухонный смеситель с выдвижным изливом

Кроме того, струю воды можно легко направлять туда, куда необходимо. В частности, в самые отдаленные уголки самой раковины, что делает ее мытье легким и быстрым.

Выбирая смеситель с выдвижным поворотным изливом, важно учесть несколько моментов. Во-первых, важно правильно рассчитать высоту излива именно для вашей мойки, чтобы избежать разбрызгивания воды. Также следует убедиться, что выбранный смеситель выполнен из качественных материалов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мире массово отказываются от губок для мытья посуды. Какая альтернатива захватывает кухни.