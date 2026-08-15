"Не давайте Украине оружие": кто из американских левых против поддержки Киева и что означает их популярность

Прогрессивные политики разделены относительно украинского вопроса.

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В последние годы в Демократической партии США заметно усиливается левое прогрессивное крыло. Одним из его главных символов остается 84-летний Берни Сандерс, который годами выступает за сокращение экономического неравенства, доступную медицину и образование, усиление прав работников и повышение налогов для самых богатых американцев. Формально Сандерс независимый сенатор от штата Вермонт, однако в течение десятилетий он тесно сотрудничает с демократами.

Идеи, которые еще несколько лет назад считались радикальными для американской политики, все чаще становятся частью повестки дня партии. Их активно продвигают и более молодые политики, в том числе конгрессвумен из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, ставшая одной из самых заметных представительниц прогрессивного лагеря.

Примечательно, что конфликт на Ближнем Востоке показал глубокий раскол внутри Демпартии – левое крыло активно выступает за ограничение военной помощи и жесткую критику действий Израиля, что противоречит позиции партийного руководства. Так ли негативно прогрессивные демократы относятся к помощи США Украине? Разбирался "Телеграф".

Критика администрации Трампа

"Президент Трамп цинично озвучил возмутительную ложь, заявив, что войну начала Украина, а не Россия. Он также назвал президента Зеленского диктатором, а не лидером демократического государства, которым он на самом деле является. Господин президент, важно не забывать, кем является Владимир Путин, почему он не является другом Соединённых Штатов и почему мы не должны вступать с ним в союз против Украины", — заявлял Берни Сандерс в прошлом году.

Берни Сандерс. Фото Getty Images

Он назвал Путина человеком, "развязавшим самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой".

"Господин президент, эта война могла бы закончиться сегодня, если бы Путин отказался от своего возмутительного стремления завоевать соседнее государство. Война могла бы закончиться сегодня. Убийства могли бы прекратиться прямо сейчас, если бы Путин отдал соответствующий приказ", — говорил Сандерс, апеллируя к Дональду Трампу с трибуны Сената.

По мнению сенатора, США должны придерживаться своих традиций поддержки народов, которые борются за свободу, а не "поворачиваться спиной" к стране, которая защищается от агрессора.

Хотя Берни Сандерс последовательно поддерживал все ключевые пакеты помощи Киеву, которые рассматривались в Конгрессе, он не сделал этого в апреле 2024 года во время рассмотрения масштабного законопроекта, предусматривавшего крайне необходимую поддержку Украины в размере 61 миллиарда долларов.

Однако этот отказ отнюдь не свидетельствовал об изменении его отношения к нашему государству. Главной причиной стало то, что в этот же документ входило безусловное военное финансирование правительства Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху на фоне боевых действий в Газе. Сандерс настаивал на необходимости разделить эти инициативы из-за несогласия с выделением миллиардов на израильскую военную кампанию, однако его поправки тогда не прошли.

Так же проукраинского курса придерживается и член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, однако нередко ее позиция формируется сквозь призму правозащиты и гуманитарных вопросов.

К примеру, в 2022 году она заявила, что США должны относиться ко всем беженцам так же, как сейчас относятся к украинским беженцам, обратив внимание на "поразительный контраст" в отношении правительств к сирийским и гаитянским гражданам, которые ищут убежища в стране.

При этом она называла сопротивление Украины российской агрессии "битвой, которую глобальная демократия не может проиграть". Во время Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года политик настаивала: не может быть никаких переговоров по Украине без участия самой Украины.

"Именно Украина должна определять свои условия в этом процессе. Но я считаю, что в целом, в принципе, мы не должны вознаграждать империализм. Нельзя позволять России — или любому другому государству — продолжать нарушать суверенитет другой страны и получать за это вознаграждение. Иначе главный вывод, который они сделают, будет заключаться в том, что агрессия приносит выгоду", — заявила Окасио-Кортес.

Позиция конгрессвумен неоднократно вызывала сопротивление среди более радикальных антивоенных активистов и представителей ультралевых организаций. Часть этого электората исповедует жесткий пацифизм и выступает против любых поставок оружия за границу, аргументируя это риском эскалации или ядерного конфликта.

Александрия Окасио-Кортес. Фото Axios

Радикальное крыло хочет дипломатии с Москвой

Окасио-Кортес является представительницей "Демократических социалистов Америки" (DSA) — крупнейшей и наиболее влиятельной левопрогрессивной политической и общественной организации в США. Хотя DSA формально не является отдельной политической партией (она не выдвигает кандидатов под собственным избирательным бюллетенем), большинство её членов участвует в выборах через праймериз Демократической партии, формируя её наиболее радикальное крыло.

И вот с позицией DSA по отношению к Украине не все так однозначно. В 2022 году они осудили российское вторжение и требовали немедленной дипломатии и деэскалации для "урегулирования кризиса", а также выразили солидарность с представителями рабочего класса как Украины, так и России…

"Этот кризис требует немедленного международного антивоенного ответа, который должен включать призыв к деэскалации, международному сотрудничеству и противодействию односторонним принудительным мерам, милитаризации и другим формам экономического и военного противостояния, которые только усугубят человеческие потери в этом конфликте", — говорится в заявлении организации.

Недавно сопредседатель DSA Меган Ромер заявила, что США вообще не должны отправлять Украине никакую военную помощь:

"Мы не считаем, что надо вливать американские деньги или поставлять военное оружие в какие-либо конфликты. Мы не думаем, что это где-то делает ситуацию лучше. Мы должны отправлять большие команды дипломатов. Мы должны выяснять, как вести переговоры, как заставить Россию отступить от Украины".

Подобные настроения обретают свой отголосок и среди некоторых законодателей. Ярким примером является Ильхан Омар — член Палаты представителей от Миннесоты.

Ильхан Омар. Фото из открытых источников

"Последствия поставки в Украину американского оружия на миллиарды долларов — вероятно, не только чисто военного вооружения, но и стрелкового оружия и боеприпасов — непредсказуемы и, скорее всего, катастрофичны", — утверждала она в первые месяцы российского вторжения.

В июне 2026 года Омар проголосовала против символического законопроекта в поддержку нашего государства Ukraine Support Act. Причина — оппозиция к экономическим санкциям, которые, по ее мнению, вредят простым россиянам:

"Я всегда поддерживала и буду поддерживать украинский народ и однозначно осуждаю незаконное и жестокое вторжение Путина. Я проголосовала против закона о поддержке Украины, поскольку он предусматривал широкие экономические санкции.

Снова и снова такие санкции не достигают заявленных целей, при этом причиняя реальные страдания простым людям. Противостояние российской агрессии не означает, что мы должны поддерживать политику, которая наказывает обычных граждан, которые не просили об этой войне", — аргументировала политик.

Новые лица

Так или иначе, левое крыло Демократической партии не является монолитным в своем отношении к войне в Украине. Наряду с традиционными фракциями растет влияние новой волны лидеров.

На местном уровне яркой звездой американского прогрессивного движения предстает Зоран Мамдани – мэр Нью-Йорка. Мамдани принял присягу 1 января 2026 года, став первым мусульманином и первым американцем южноазиатского происхождения на этом посту, а также самым молодым главой города за более чем столетие. Его политический взлет идеально иллюстрирует, как новое поколение левых деятелей переходит от призывов к реальному управлению властью.

Мамдани — звезда социальных сетей, что позволяет ему мобилизовать рекордное количество молодых избирателей. "Никогда не видела мэра Мамдани и Человека-паука в одной комнате", — шутят пользователи, сравнивая главу города с супергероем. Политик может с юмором нырнуть в костюме на торжественном открытии городского бассейна или же вместе с сотнями ньюйоркцев сесть на велосипед и преодолеть городской марафон.

Зоран Мамдани. Фото New York Magazine

Его программа строится на идее доступного города: замораживание арендной платы, бесплатный общественный транспорт и защита мигрантов. В то же время Мамдани четко осудил российскую агрессию:

"Нью-Йорк всегда будет поддерживать украинцев как в Украине, так и за рубежом, пока они продолжают страдать от тирании президента Путина", — подчеркнул он, напомнив, что этот мегаполис является домом для крупнейшей украинской общины в США. Кроме того, политик заявил, что в случае визита Путина в Нью-Йорк отдал бы приказ арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

Еще один видный деятель — Абдул Эль-Саид, который в ноябре будет выдвигаться на пост сенатора от штата Мичиган. На праймериз он одолел представительницу умеренного лагеря, конгрессвумен Гейли Стивенс, что свидетельствует о существенных изменениях во внутрипартийном балансе сил.

Комментируя оказание военной помощи другим государствам, Эль-Саид назвал поддержку Украины абсолютно оправданной и соответствующей международному праву:

"Что касается Украины, я считаю, что мы ведем справедливую борьбу, защищая суверенное государство от вторжения со стороны ее соседа. В Украине речь идет об атаках со стороны лидера соседнего суверенного государства, очевидно нарушившего международное право, пытаясь посягнуть на суверенитет украинского народа. Именно эти обстоятельства имеют значение", — подчеркнул он.

Абдул Эль-Саид. Фото из открытых источников

В итоге позиция левых в США сводится к двум взглядам. Более радикальные силы боятся эскалации, выступают против оружия и предлагают искать дипломатию с Кремлем.

В то же время топ-политики лагеря — от ветерана Берни Сандерса до молодых звезд типа Окасио-Кортес и Эль-Саида — поддерживают Украину, считая это принципиальной борьбой демократии против диктатуры.