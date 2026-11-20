В каких областях пропал свет и что известно о повреждениях

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Российская массированная атака в ночь на 20 ноября нанесла повреждения энергетической инфраструктуре Украины. В ряде регионов возникли перебои с электроснабжением.

"Телеграф" собрал информацию о последствиях российского обстрела для энергосистемы Украины, поврежденных объектах и ситуации с электроснабжением в разных регионах.

В Киеве оценивают повреждения энергообъектов

В результате российского обстрела повреждены энергетические объекты столицы. Сейчас специалисты определяют масштабы разрушений и объем работ, необходимых для скорейшего восстановления.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. И. о. начальника КГВА Андрей Ткачев отметил:

"Проводится работа по оценке повреждений и того, что необходимо сделать для скорейшего восстановления".

Какие энергетические объекты атаковала Россия

По информации энергетического эксперта Станислава Игнатьева, во время массированной атаки РФ ночью атаковала Бурштынскую ТЭС, подстанцию возле Трипольской ТЭС и энергообъект во Львовской области.

Где действуют аварийные отключения

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что российские удары снова нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины, в частности подстанциям компании. Последствия атак серьезно повлияли на работу энергосистемы.

В настоящее время в Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Ограничения ввели для стабилизации работы энергосистемы. Возвращение к графикам почасовых отключений состоится, как только ситуация позволит.

Сложной остается ситуация в Одессе. Из-за удара врага там произошло масштабное отключение электричества в городе и прилегающих районах.

В целом из-за российских атак без электроснабжения остались потребители в Киеве и десяти областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Одесской;

Харьковской;

Херсонской;

Черкасской;

Черниговской.

Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. В то же время на части объектов восстановление пока невозможно из-за угрозы новых ударов.

Работы осложняет и то, что российские войска повторно атакуют энергообъекты, которые уже восстановили после предыдущих обстрелов. Из-за этого часть сложных ремонтов приходится начинать заново.

Несмотря на трудности, ремонтные бригады и все привлеченные службы работают круглосуточно и скоординированно, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроэнергию потребителям.

Как сообщал "Телеграф", депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что финансирование плана устойчивости столицы снова расширяют до 60 миллиардов.