"Он - лучший тяжеловес планеты": экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

На кону будут стоять все чемпионские пояса

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью рассказал о том, кого видит фаворитом поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Как известно, бой состоится 18 мая.

По словам британского боксера, сейчас на профессиональном уровне нет боксера, который мог бы победить нашего соотечественника. Свою точку зрения Беллью озвучил в интервью Matchroom Boxing.

"Я не думаю, что хоть кто-то может побить Александра Усика. Не думаю. Я говорил это уже много раз. У Фьюри есть шанс на победу с помощью лаки-панча. Хотя у Фьюри не самый сильный удар. Я считаю Тайсона великолепным боксером, но Усик – лучший тяжеловес планеты", – сказал экс-чемпион мира.

Напомним, что Беллью в свое время выходил в ринг против Усика в 2018 году и тогда украинец победил нокаутом в восьмом раунде.

В своем последнем поединке Усик встречался с Даниэлем Дюбуа и нокаутировал его в девятом раунде. Фьюри же последний бой провел против Фрэнсиса Нганну и победил раздельным решением судей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Усику пророчат поражение в поединке с Фьюри. Также мы сообщали, как в команде украинца отнеслись к переносу боя с Фьюри.