"Він — найкращий важковаговик планети": екс-чемпіон світу назвав фаворита бою Усик — Ф’юрі

На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Беллью розповів про те, кого бачить фаворитом поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Як відомо, бій відбудеться 18 травня.

За словами британського боксера, зараз на професійному рівні немає боксера, який міг би перемогти нашого співвітчизника. Свою думку Беллью озвучив в інтерв’ю Matchroom Boxing.

"Я не думаю, що хоч хтось може побити Олександра Усика. Не думаю. Я говорив це вже багато разів. Ф'юрі має шанс на перемогу за допомогою лаки-панчу. Хоча у Ф'юрі не найсильніший удар. Я вважаю Тайсона чудовим боксером, але Усик – найкращий важкоатлет планети", – сказав екс-чемпіон світу.

Нагадаємо, що Беллью свого часу виходив у ринг проти Усіка у 2018 році і тоді українець переміг нокаутом у восьмому раунді.

У своєму останньому поєдинку Усик зустрічався з Даніелем Дюбуа та нокаутував його у дев’ятому раунді. А Ф’юрі останній бій провів проти Френсіса Нганну і переміг роздільним рішенням суддів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Усику пророкують поразку в поєдинку з Ф’юрі. Також ми повідомляли, як у команді українця поставилися до перенесення бою з Ф’юрі.