"Будут на порядок выше суммы": Украине планируется увеличение выплат для ВПЛ

Такие изменения, вероятно, произойдут с первого весеннего месяца

В марте этого года ожидается сокращение начисления денежной помощи для ВПЛ. Однако некоторые украинцы могут рассчитывать на повышенную выплату.

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает "Today", 2-3 тысяч гривен для лиц являются небольшой суммой. На повышенное начисление будут рассчитывать около 300 тысяч человек.

"Мы сейчас вводим категорию пострадавших от вооруженной агрессии и понимаем, что эта сумма должна быть больше. И человек будет выбирать: хочет ли он оставаться на выплатах ВПЛ, хочет ли перейти в другую категорию лиц как пострадавшие от вооруженной агрессии. Там будут на порядок большие суммы ", - подытожила министр.

Кто из лиц получит выплаты с 1 марта в Украине

На выплату со следующего месяца будут рассчитывать :

пенсионеры, у которых по состоянию на 01.01.2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети (по отдельному перечню);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители;

семьи, которые трудоустроились в прошлом году, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи;

лица, проживающие на более безопасных территориях, но не могут трудоустроиться по определенным причинам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев получит выплату на приобретение лекарства.