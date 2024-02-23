"Будуть на порядок вищі суми": Україні планується збільшення виплат для ВПО

Такі зміни, ймовірно, відбудуться з першого весняного місяця

У березні цього року очікується скорочення нарахування грошової допомоги для ВПО. Однак деякі українці зможуть розраховувати на підвищену виплату.

Як повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає "Today", 2-3 тисячі гривень для осіб є невеликою сумою. На підвищене нарахування розраховуватиме близько 300 тисяч осіб.

"Ми зараз запроваджуємо категорію постраждалих від збройної агресії і розуміємо, що ця сума має бути більшою. І людина обиратиме: чи хоче вона залишатися на виплатах ВПО, чи хоче перейти в іншу категорію осіб як постраждалі від збройної агресії. Там будуть на порядок більші суми", — підсумувала міністр.

Хто з осіб отримає виплати з 1 березня в Україні

На виплату з наступного місяця розраховуватимуть:

пенсіонери, у яких станом на 01.01.2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти (за окремим переліком);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки;

сім’ї, які працевлаштувалися минулого року, але мають менше ніж 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї;

особи, які проживають на безпечніших територіях, але не можуть працевлаштуватися з певних причин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців отримає виплату на придбання ліків.