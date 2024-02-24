Молочка дорожает, но не вся: на какие продукты снизилась цена в феврале

Не все цены на молочку выросли

Цена мясных товаров растет, а вместе с ними и молочка. А именно, подорожали йогурт и кисломолочный сыр.

Об этом сообщается на сайте Минфина. Но есть и молочные продукты, которые наоборот подешевели, это сливки и сыр.

Цена йогурта в феврале

Цена на йогурт

Стоимость йогурта Активиа Классическая 1,5%, 290 мл составляет в магазинах Varus — 29, 00 грн. В Метро можно приобрести такой же продукт, но 580 мл за 29,94 грн в среднем.

Цена этого йогурта в январе составляла за 290 мл – 25,34 грн, 580 мл – 28,07 грн. То есть стоимость выросла на 3,66 грн и 1,87 грн соответственно.

Цена творога

Цена на творог

В феврале 2024 года творог Простоквашино 9%, 300 г можно приобрести за 80, 66 грн.

В частности, его стоимость составляет в:

Novus — 84,99 грн,

Metro — 78,83 грн,

Varus — 81,40 грн,

Megamarket — 77,40 грн.

Заметим, что в январе его стоимость составляла 74,31 грн за 300 г, что на 6,35 грн дешевле.

Цена твердого сыра

Цена на твердый сыр

Сыр твердый Звени Гора голландский 45%, 1 кг в феврале стоит 439,05 грн в среднем. В частности, в Metro — 499,10 грн, в Novus — 379,00 грн.

В прошлом месяце стоимость сыра за 1 кг составляла 467,94 грн, то есть цена упала на 28,89 грн.

Цена на сливки

Стоимость сливок

Сливки Простоквашино 10%, 200 мл в феврале можно приобрести в среднем за 23,26 грн. В частности:

Novus — 26,99 грн,

Metro — 20,70 грн,

Varus — 22,10 грн.

В январе их стоимость составляла 25,80 грн, что на 2,54 грн больше.

Ранее "Телеграф" писал, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.