Укр

Молочка дорожает, но не вся: на какие продукты снизилась цена в феврале

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Молочные продукты Новость обновлена 24 февраля 2024, 12:01
Молочные продукты. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не все цены на молочку выросли

Цена мясных товаров растет, а вместе с ними и молочка. А именно, подорожали йогурт и кисломолочный сыр.

Об этом сообщается на сайте Минфина. Но есть и молочные продукты, которые наоборот подешевели, это сливки и сыр.

Цена йогурта в феврале

Цена на йогурт
Цена на йогурт

Стоимость йогурта Активиа Классическая 1,5%, 290 мл составляет в магазинах Varus — 29, 00 грн. В Метро можно приобрести такой же продукт, но 580 мл за 29,94 грн в среднем.

Цена этого йогурта в январе составляла за 290 мл – 25,34 грн, 580 мл – 28,07 грн. То есть стоимость выросла на 3,66 грн и 1,87 грн соответственно.

Цена творога

Цена на творог
Цена на творог

В феврале 2024 года творог Простоквашино 9%, 300 г можно приобрести за 80, 66 грн.

В частности, его стоимость составляет в:

  • Novus — 84,99 грн,
  • Metro — 78,83 грн,
  • Varus — 81,40 грн,
  • Megamarket — 77,40 грн.

Заметим, что в январе его стоимость составляла 74,31 грн за 300 г, что на 6,35 грн дешевле.

Цена твердого сыра

Цена на твердый сыр
Цена на твердый сыр

Сыр твердый Звени Гора голландский 45%, 1 кг в феврале стоит 439,05 грн в среднем. В частности, в Metro — 499,10 грн, в Novus — 379,00 грн.

В прошлом месяце стоимость сыра за 1 кг составляла 467,94 грн, то есть цена упала на 28,89 грн.

Цена на сливки

Стоимость сливок
Стоимость сливок

Сливки Простоквашино 10%, 200 мл в феврале можно приобрести в среднем за 23,26 грн. В частности:

  • Novus — 26,99 грн,
  • Metro — 20,70 грн,
  • Varus — 22,10 грн.

В январе их стоимость составляла 25,80 грн, что на 2,54 грн больше.

Ранее "Телеграф" писал, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.

Теги:
#Украина #Молочка #ціни на продукти