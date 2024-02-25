В Украине заметно подорожал популярный овощ: почему поднялась цена

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены

В Украине возобновилась тенденция подорожания одного из популярных овощей. Цены выросли на столовую свеклу.

По словам игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов, пишет EastFruit. В то же время большинство хозяйств приостановили продажи свеклы высокого качества в ожидании еще большего роста цен, и начать реализацию этих корнеплодов они планируют в начале марта.

Так, украинским хозяйствам удается вести отгрузку столовой свеклы по 12-16 грн/кг ($0,31-0,41/кг), что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее. Повышать отпускные цены в данном сегменте фермерам позволяет сразу несколько факторов. В первую очередь, подорожанию способствует повышенный спрос на эту продукцию: свеклу активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение на рынке несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Стоит отметить, что продажи столовой свеклы в Украине сегодня уже ведутся в среднем на 74% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может являться временным явлением. По их мнению, дальнейшее удорожание может мотивировать фермеров начать распродажу свеклы из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале дешевле сварить борщ благодаря снижению стоимости овощей. В последнее время упали в цене картофель и морковь, но не только они.